Ylli i Real Madridit merr një dënim të rëndë nga UEFA pas kartonit të kuq ndaj Benficës
Ylli i Real Madridit, Rodrygo Goes, do të humbasë të dyja ndeshjet kundër Benficës në fazën e “play-off”-it të Ligës së Kampionëve, pasi UEFA i ka shqiptuar një pezullim prej dy ndeshjesh për përdorim të gjuhës “në mënyrë abuzive” ndaj gjyqtarit,
Ky vendim disiplinor vjen pas ndeshjes së zhvilluar më 28 janar në Lisbonë, ku madrilenët pësuan një humbje me rezultat 4-2 në fushën e Benficas në fazën e ligës të Ligës së Kampionëve.
Në minutat shtesë të ndeshjes, Rodrygo u ndëshkua me dy kartonë të verdhë radhazi, me të dytin që çoi në karton të kuq direkt për protestë ndaj gjyqtarit, pasi braziliani u frustrua nga taktikat e Benficës për të humbur kohën.
Fitorja 4-2 e Benficës i ndali Real Madridit mundësinë e sigurimit automatik të një vendi në 1/8 e finales në Ligën e Kampionëve përmes fazës së ligës, duke detyruar “Los Blancos” të luajnë në 'play-off 'për kualifikim.
Për pasojë, skuadra madrilene do të përballet pikërisht me Benficën në çiftet e fazës eliminatore, ku Rodrygo do të mungojë në të dyja ndeshjet për shkak të pezullimit.
Pas ndëshkimit, sulmuesi brazilian publikoi edhe një kërkim faljeje në rrjetet sociale, duke pranuar se ra pre e emocioneve në momentin e incidentit.
“U rrëmbeva nga momenti kur u ankova për kohën e humbur. Nuk është mënyra ime e të bërit të gjërave”.
“Nuk më kishin përjashtuar kurrë nga fusha duke luajtur me Real Madridin dhe jam i vetëdijshëm për pasojat. U kërkoj ndjesë tifozëve, klubit, shokëve të ekipit dhe trajnerit”, kishte deklaruar Rodrygo.
Ndeshja e parë mes Real Madridit dhe Benficës do të luhet më 17 shkurt në Lisbonë, ndërsa ajo e kthimit një javë më vonë më 25 shkurt në ‘Santiago Bernabeu’./Telegrafi/