PSG bën gati ofertën e madhe për transferimin e yllit të Real Madridit
Endrick rikthehet sërish në qendër të tregut evropian. Sulmuesi i ri brazilian, i cili ka kontratë me Real Madridin deri në qershor të vitit 2030, është një nga emrat që po ngjall më shumë interes për afatin kalimtar të verës që po vjen.
Aktualisht, Endrick është i huazuar te Lyoni deri në fund të sezonit. Ndikimi i tij te skuadra franceze ka qenë i menjëhershëm dhe shumë pozitiv.
Ai është shndërruar në një lojtar kyç, me minuta të rregullta në dispozicion dhe një ndjenjë të qartë rritjeje konkurruese.
Lyon është shumë i kënaqur me paraqitjet e tij, aq sa ka lënë të kuptohet mundësia e zgjatjes së huazimit edhe për një sezon tjetër. Sipas tyre, vazhdimi i grumbullimit të minutave do të ishte thelbësor për zhvillimin e lojtarit.
Real Madridi, nga ana e tij, nuk e konsideron një transferim përfundimtar të Endrickut. Klubi madrilen ruan besim të palëkundur në potencialin e tij dhe është i bindur se ai do të ketë sukses në La Liga.
Megjithatë, brenda klubit pranohet se menaxhimi i tij në fillim të sezonit nuk ishte ideal, veçanërisht për shkak të minutazhit të kufizuar nën drejtimin e Xabi Alonsos.
Paris Saint-Germain nuk e ka humbur kurrë nga vëmendja Endrickun. Klubi parisien kishte tentuar ta transferonte atë edhe përpara kalimit të tij te Real Madridi dhe tani sheh një mundësi të re.
PSG e konsideron brazilianin si një përshtatje perfekte për projektin e tyre sportiv. Rinia, talenti dhe aftësia për të pasur ndikim të menjëhershëm janë cilësi shumë të vlerësuara në “Parc des Princes”.
Për këtë arsye, Paris Saint-Germain është i gatshëm të paraqesë një ofertë shumë të fortë financiare verën e ardhshme, një propozim luksoz që mund të vërë në provë vendosmërinë e klubit madrilen.
Në rrethet e PSG-së besohet se dëshira e lojtarit për vazhdimësi dhe minuta të rregullta mund të luajë në favor të tyre në një negociatë të mundshme./Telegrafi/