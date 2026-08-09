Ylli i Real Madridit gjithnjë e më pranë largimit nga ekipi
Real Madridi është gati të dëgjojë ofertat për Raul Asencion, ndërsa mbrojtësi spanjoll ka tërhequr interesin e Olympique Marseille.
E ardhmja e Raul Asencios te Real Madridi duket gjithnjë e më e pasigurt. Klubi madrilen është i gatshëm të shqyrtojë ofertat për qendërmbrojtësin 23-vjeçar, pasi trajneri Jose Mourinho i ka bërë të ditur klubit se nuk e sheh atë si pjesë të planeve të tij për sezonin e ardhshëm.
Në këtë situatë, Olympique Marseille është shfaqur si një nga klubet e interesuara për të siguruar shërbimet e mbrojtësit gjatë afatit kalimtar të verës.
Asencio e nisi verën me synimin për të qëndruar në Madrid dhe për të luftuar për një vend në formacion. Megjithatë, ardhja e Mourinhos ka ndryshuar ndjeshëm situatën e tij.
Trajneri portugez ka dhënë dritën jeshile për largimin e mbrojtësit, nëse në tavolinë mbërrin një ofertë që bind si lojtarin, ashtu edhe klubin madrilen.
Konkurrenca në repartin defensiv është shtuar ndjeshëm. Real Madridi tashmë ka në dispozicion Dean Huijsen, Ibrahima Konate, Antonio Rudiger dhe Eder Militao, çka e bën edhe më të vështirë gjetjen e hapësirave për Asencion.
Qendërmbrojtësi zhvilloi 34 ndeshje zyrtare sezonin e kaluar, duke regjistruar 2.514 minuta, dy gola dhe një asistim. Në La Liga, ai u aktivizua në 23 takime, prej të cilave 18 si titullar.
Në moshën 23-vjeçare, Asencio ka ende shumë hapësirë për zhvillim dhe kërkon një skuadër ku mund të ketë vazhdimësi.
Megjithatë, një nga pengesat për një transferim mund të jetë vetë dëshira e lojtarit, i cili deri së fundmi kishte shprehur vullnetin për të vazhduar aventurën në Madrid.
Olympique Marseille po e ndjek me vëmendje situatën e Asencios dhe po shqyrton mundësinë e transferimit të tij gjatë kësaj vere.
Klubi francez është i vetëdijshëm se Real Madridi është i hapur për negociata dhe se Mourinho nuk e konsideron mbrojtësin një pjesë të domosdoshme të skuadrës për sezonin e ri.
Një transferim në Francë do t'i jepte Asencios mundësinë për të nisur një kapitull të ri në karrierë dhe për të fituar më shumë minuta në një skuadër ku do të kishte mundësi të luante rregullisht.
Asencio bëri debutimin me ekipin e parë të Real Madridit në nëntor të vitit 2024 dhe që prej atëherë ka fituar përvojë në La Liga dhe në kompeticionet evropiane.
Kontrata e tij me klubin madrilen i jep Realit një pozicion të favorshëm në negociata, pasi lojtari nuk është pranë përfundimit të marrëveshjes së tij. Për këtë arsye, çdo largim do të duhet të përmbushë edhe kërkesat financiare të klubit.
Situata komplikohet edhe më shumë nga dëmtimi që Asencio pësoi në fund të korrikut. Mbrojtësi ka pësuar një dëmtim muskulor në muskulin e kofshës së djathtë, çka mund ta mbajë jashtë fushave për disa javë.
Qëndrimi i Jose Mourinhos mund të jetë faktori kryesor që do të përshpejtojë largimin e Asencios.
Trajneri portugez beson se ka alternativa të mjaftueshme në qendër të mbrojtjes dhe i ka përcjellë klubit idenë se Asencio është i transferueshëm për sezonin 2026/27.
Kjo e ka vendosur Real Madridin në një pozicion ku është i gatshëm të shqyrtojë ofertat që mund të mbërrijnë gjatë javëve të fundit të afatit kalimtar.
Olympique Marseille e ka në listën e objektivave, por për momentin interesi duhet të konkretizohet me një ofertë zyrtare që do të kënaqte të gjitha palët.
Hapi i radhës do të varet nga klubi francez. Nëse Marseille vendos të avancojë me një ofertë dhe Asencio pranon të largohet nga Spanja, Real Madridi është i gatshëm të negociojë transferimin e tij përpara mbylljes së afatit kalimtar. /Telegrafi/