Ylli i madh i Napolit drejt largimit
Romelu Lukaku po jeton ditët e fundit si lojtar i Napolit, në një situatë që ka kaluar nga premtuese në plotësisht të paqëndrueshme.
Sulmuesi belg është lënë jashtë ekipit në këtë fazë përfundimtare të sezonit, duke reflektuar një prishje totale të marrëdhënies me klubin italian.
Vendimi është i prerë dhe si klubi ashtu edhe lojtari e pranojnë se nuk ka më kthim pas. Origjina e konfliktit lidhet me një episod disiplinor që ka ndikuar drejtpërdrejt në të ardhmen e tij.
Lukaku vendosi të qëndrojë në Belgjikë gjatë pushimit ndërkombëtar për t’u rikuperuar pa autorizimin e klubit. Ky veprim u interpretua si mungesë serioze angazhimi, duke përkeqësuar në mënyrë përfundimtare raportin me ambientin e skuadrës. Që nga ai moment, situata është përshkallëzuar deri në pikën që lojtari është jashtë çdo plani teknik.
Roli i trajnerit Antonio Conte ka qenë vendimtar në menaxhimin e kësaj çështjeje.
Trajneri italian, i cili e njeh mirë lojtarin nga bashkëpunimet e mëparshme, ka mbështetur plotësisht qëndrimin e klubit.
Në Serie A, disiplina dhe përkushtimi konsiderohen vlera thelbësore, dhe Conte nuk ka bërë asnjë përjashtim.
Si pasojë, Lukaku nuk pritet të marrë më minuta deri në fund të sezonit.
E ardhmja e sulmuesit në Serie A tashmë duket e mbyllur pas zhvillimeve të fundit. Ai jo vetëm që ka humbur vendin te Napoli, por edhe ndikimin në kampionatin italian.
Mungesa e vazhdimësisë dhe problemet fizike kanë bërë që ai të mos arrijë nivelin e sezoneve të mëparshme.
Sezoni i tij është karakterizuar nga dëmtime të shpeshta, që kanë kufizuar ndjeshëm kontributin në ekip.
Periudhat e gjata jashtë fushës kanë ndikuar në ritmin konkurrues, duke e bërë të vështirë rikthimin në formën optimale që kishte treguar më parë.
Drejtuesit e Napolit tashmë e kanë të qartë rrugën që do të ndjekin, Lukaku do të shitet në afatin kalimtar të verës.
Lukaku përballet tani me një të ardhme të pasigurt, ndërsa kërkon një destinacion të ri për të ringritur karrierën larg Napolit. /Telegrafi/