Ylli i Liverpoolit pranon se nuk i pëlqente Sterling pavarësisht se kanë luajtur së bashku
Një legjendë e Liverpoolit ka deklaruar se, megjithëse ishte i impresionuar nga talenti i Raheem Sterling në Ligën Premier, ai “nuk e pëlqente” atë.
Pas një periudhe të vështirë ku humbi vendin në formacionin e Chelsea, kontrata e Sterling me klubin londinez u ndërpre në fund të janarit, edhe pse i kishin mbetur edhe 18 muaj.
Ky vendim e bëri 31-vjeçarin lojtar të lirë, duke i mundësuar të bashkohej me çdo klub të interesuar edhe jashtë afatit kalimtar. Në fund, ai zgjodhi klubin holandez Feyenoord, ndërsa trajneri Robin van Persie deklaroi se Sterling vendosi të transferohej në Eredivisie për të “rifituar kënaqësinë” në futboll.
Vendimi i Sterling i jep fund një karriere 14-vjeçare në Ligën Premier dhe, pavarësisht suksesit të tij, duket se ai nuk ka qenë i pëlqyer nga të gjithë ish-bashkëlojtarët.
Në shkurt të vitit 2010, Sterling u transferua te Liverpool nga akademia e Queens Park Rangers për një shumë fillestare prej 450 mijë eurosh, që mund të arrinte deri në 2 milionë euro në varësi të paraqitjeve me ekipin e parë.
Më 24 mars 2012, ai u bë lojtari i tretë më i ri që debutonte për Liverpool, kur hyri si zëvendësues në ndeshjen kundër Wigan Athletic, në moshën vetëm 17 vjeç e 107 ditë.
Sterling u shndërrua në një lojtar të rëndësishëm për Liverpool gjatë tre viteve me ekipin e parë, por kjo nuk do të thoshte se ai fitoi simpatinë e ish-bashkëlojtarit Dirk Kuyt.
I pyetur për kalimin e ish-bashkëlojtarit të tij në elitën e futbollit holandez, Kuyt pranoi se Sterling ishte një lojtar shumë i talentuar, por ndjenjat e tij ndaj tij do të mbeten gjithmonë të ndikuara nga transferimi i diskutueshëm i anglezit te Manchester City në vitin 2015.
“Ishin disa vite më parë, ai ishte 16 vjeç atëherë. U stërvitëm disa herë bashkë dhe luajtëm disa ndeshje”.
“Në fund, nuk e pëlqeja aq shumë sepse u transferua shpejt te një rival i madh. Por Raheem Sterling, sigurisht, konsiderohet një lojtar fantastik në futbollin anglez me një rekord të jashtëzakonshëm”, ka deklaruar Kuyt./Telegrafi/