Sterling përfiton një shumë marramendëse pas ndërprerjes së kontratës me Chelsean
Raheem Sterling pritet të ketë arkëtuar një shumë shumë të madhe parash pas marrëveshjes për ndërprerjen e kontratës me Chelsean.
Chelsea dhe Sterling i dhanë fund bashkëpunimit muajin e kaluar, pasi palët ranë dakord me mirëkuptim të ndërpresin kontratën, pas një periudhe zhgënjyese prej tre vitesh e gjysmë në Londrën Perëndimore.
Reprezentuesi anglez iu bashkua “Bluve” në vitin 2022, duke u transferuar nga Manchester City për 50 milionë eurodhe nënshkroi një kontratë pesëvjeçare në “Stamford Bridge”, me një pagë të raportuar prej 325 mijë eurosh në javë.
Megjithatë, ai nuk arriti të përmbushë pritshmëritë, duke realizuar vetëm 19 gola në 81 paraqitje.
Sterling ra nga preferencat nën drejtimin e ish-trajnerit Enzo Maresca dhe u huazua te Arsenali për sezonin 2024/25, ku shënoi vetëm një gol në 28 ndeshje.
Pavarësisht largimit të Marescës nga Chelsea muajin e kaluar, nuk kishte asnjë rrugë rikthimi për Sterlingun. Klubi londinez konfirmoi më 28 janar se ai ishte larguar nga klubi me marrëveshje të ndërsjellë.
Sipas Press Association, Sterling ka hequr dorë nga një pjesë e shumës që i takonte për 18 muajt e mbetur të kontratës, për të siguruar largimin nga klubi.
Megjithatë, ish-drejtori menaxhues i Liverpoolit, Christian Pursloë, i cili kishte mbikëqyrur transferimin e Sterlingut nga QPR gjatë kohës së tij në “Anfield”, beson se sulmuesi ka siguruar gjithsesi një pagesë shumë të madhe si pjesë e marrëveshjes për t’u larguar nga Chelsea.
Duke folur në podcastin The Football Boardroom, ish-drejtori ekzekutiv i Aston Villas, Purslow, u shpreh se për një lojtar që të pranojë të ndërprejë kontratën, ai duhet të fitojë një shumë të madhe parash.
“Ne kemi përmendur shifrën nga 17 deri në 24 milionë euro, kjo është ajo që Raheem i detyrohej. Mua më duket se, nga këndvështrimi i Raheem dhe Chelseat, klubi do të synonte ta mbyllte këtë marrëveshje diku mes 15 dhe 20 milionë eurosh”.
“Dhe të mos harrojmë kontekstin që përmendët për çdo futbollist. Nëse agjenti i tij do të hynte në dhomë dhe do të thoshte: ‘Shikoni, kemi pasur një qasje nga klubi. Gjërat nuk po funksionojnë. Ata duan që ne të shqyrtojmë një ulje të shumës që na takon, në këmbim të pagesës së menjëhershme për ta mbyllur këtë çështje njëherë e përgjithmonë’”.
“Që lojtari të pranojë një gjë të tillë, ai duhet të shohë një mundësi për përfitim nga statusi i lojtarit të lirë”, ka deklaruar Purslow./Telegrafi/