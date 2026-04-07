Ylli i "Harry Potter" në pritje të fëmijës së dytë
Aktorja britanike, Bonnie Wright, e njohur për rolin e Ginny Weasley në serinë "Harry Potter", ka zbuluar se është në pritje të fëmijës së saj të dytë.
Lajmin e bukur ajo e ndau me ndjekësit në Instagram, përmes disa fotografive ku shfaqet me barkun e rrumbullakosur, pranë djalit të saj të vogël, Elio.
Në përshkrimin e postimit, ajo shkroi se 'dy bebe janë në prehrin e saj' dhe se familja po pret me padurim ardhjen e anëtarit të ri.
Në njërën nga fotografitë, Wright dhe djali i saj shikojnë drejt kamerës, ndërsa në tjetrën ajo e përqafon dhe i përkëdhel flokët, ndërkohë që vogëlushi duket i interesuar për barkun e saj.
Bonnie Wright dhe bashkëshorti i saj, Andrew Lococo, janë njohur në vitin 2020 dhe u martuan në mars të vitit 2022.
Ata u bënë prindër për herë të parë në shtator 2023, kur erdhi në jetë djali i tyre Elio.
Përveç karrierës si aktore, Wright është edhe themeluese e komunitetit familjar 'Earthling' dhe shpesh ndan momente nga jeta e saj si nënë, përfshirë aventura në natyrë me djalin.
Ajo ka treguar se po shijon shumë rritjen e tij, duke e përshkruar si një fëmijë energjik, të dashur dhe plot jetë. /Telegrafi/