Ylli i Barcelonës reagon ndaj interesit të Milanit për transferimin e tij
Barcelona ka disa lojtarë që mund të largohen nga ‘Spotify Camp Nou’ gjatë afatit kalimtar veror.
Marc-Andre Ter Stegen konsiderohet një kandidat i mundshëm, ashtu si edhe Marc Casado, ndërsa ekzistojnë gjithashtu gjasa që edhe Gerard Martin të largohet.
Martin ka pasur një rol të rëndësishëm këtë sezon, më tepër si qendërmbrojtës sesa si mbrojtës i majtë.
Hansi Flick e vlerëson si një alternativë të besueshme në repartin defensiv, por e njëjta gjë mund të thuhet edhe për Milanin, që po planifikon një lëvizje për ta transferuar gjatë verës.
Gjigantët e Serie A e shohin atë si një përforcim të vlefshëm për skuadrën, dhe duke qenë se ai nuk është titullar i rregullt te Barcelona, ekziston bindja se një marrëveshje mund të jetë e realizueshme.
Barcelona mund të shqyrtojë çdo ofertë që paraqitet, por Martin jo.
Sipas raportimeve të Mundo Deportivo, mbrojtësi e ka bërë të qartë se nuk ka absolutisht asnjë interes për t’u larguar nga klubi katalanas, me të cilin po jeton një ëndërr.
Martin është i kënaqur me hapësirën dhe besimin që ka pasur këtë sezon dhe shpreson që kjo të vazhdojë. Për sa kohë situata mbetet e tillë, ai nuk ka asnjë arsye të mendojë për largim.
Me kontratë të vlefshme deri në vitin 2028, gjasat që Milan ta transferojë së shpejti duken minimale./Telegrafi/