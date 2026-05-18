Ylli i Barcelonës do të operohet, rrezikon seriozisht mungesën në Kupën e Botës
Barcelona ka konfirmuar se mesfushori Fermin Lopez ka pësuar frakturë në kockë dhe do t’i nënshtrohet operacionit, pas dëmtimit të marrë në ndeshjen kundër Real Betisit.
23-vjeçari e pësoi dëmtimin gjatë fitores 3-1 të Barcelonës në La Liga, ku u detyrua të largohej në pushimin mes pjesëve pasi mori një goditje të fortë në shputë.
Vlerësimet mjekësore më pas konfirmuan frakturën, ndërsa klubi tashmë po përgatitet për ndërhyrje kirurgjikale – situatë që e vë seriozisht në dyshim pjesëmarrjen e tij në Kupën e Botës 2026.
Lëndime të tilla zakonisht kërkojnë të paktën dy muaj rikuperim, që do të thotë se Fermín tani po garon me kohën për t’u kthyer në formë të plotë para se Spanja të nisë fushatën e saj në turne.
𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢
El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.
El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico.
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 18, 2026
Fermin pritej të kishte rol të rëndësishëm te Spanja, pas rritjes së tij në rëndësi pas fitimit të Euro 2024 dhe medaljes së artë olimpike, ndaj ky rikthim mbrapa konsiderohet goditje e madhe para verës.
Përzgjedhësi i Spanjës, Luis de la Fuente, pritet ta shpallë listën e lojtarëve më 25 maj./Telegrafi/