Kaos me Neymarin te Santos: Lot para ndeshjes dhe keqkuptim i zëvendësimit që e la jashtë fushës
Fundi i karrierës së Neymarit po shoqërohet gjithnjë e më shumë me momente të pafat dhe të çuditshme, ndërsa edhe ndeshja e kësaj të diele e Santos FC ndaj Coritibas solli një episod tjetër të pazakontë.
Para nisjes së takimit, ylli brazilian u pa i emocionuar gjatë himnit kombëtar, duke shpërthyer në lot.
Situata u bë edhe më e çuditshme gjatë ndeshjes. Neymar po merrte trajtim në vijën anësore për një problem në pulpë, në momentin kur bashkëlojtari i tij Robinho Jr po përgatitej të futej në lojë si zëvendësues.
Në atë çast, për shkak të konfuzionit nga gjyqtari i katërt, ndodhi një gabim administrativ, pasi zëvendësimi u interpretua gabimisht sikur po përfshinte Neymarin.
Si pasojë, Robinho Jr hyri në fushë, ndërsa Neymar mbeti jashtë vijës anësore dhe nuk u lejua të rikthehej në lojë, pavarësisht përpjekjeve të tij për të vazhduar ndeshjen.
Episodi u përshkallëzua shpejt, me Neymarin që u shfaq i irrituar nga vendimi dhe nga konfuzioni i krijuar. Megjithatë, zyrtarët e ndeshjes këmbëngulën në vendimin e tyre dhe nuk pranuan ta kthenin pas procedurën e zëvendësimit, pavarësisht keqkuptimit.
During Santos’ game, the fourth official signalled Neymar to be substituted 🔁
Neymar was surprised but went off. However, he then realised that another player was supposed to come off, as written on the substitution sheet 📃
I nervozuar, ish-ylli i Paris Saint-Germain mori fletën e zëvendësimit dhe e shfaqi para kamerave televizive, përpara se të përballej me ekipin e gjyqtarëve. /Telegrafi/