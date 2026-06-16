Ylli i Anglisë e humb Botërorin shkaku i lëndimit, Tuchel e fton lojtarin e Chelseas si zëvendësim
Anglia ka pësuar një goditje të rëndë para fillimit të Kupës së Botës, pasi mbrojtësi Tino Livramento është detyruar të largohet nga turneu për shkak të një lëndimi në pulpën e këmbës.
Mbrojtësi i Newcastle United do të mungojë në Botëror dhe do të zëvendësohet në skuadrën e Thomas Tuchel, vetëm një ditë para ndeshjes hapëse të Anglisë kundër Kroacisë.
Livramento, i cili mund të luajë në të dy krahët e mbrojtjes, konsiderohej një opsion i vlefshëm për trajnerin gjerman dhe ishte në garë për të bërë debutimin e tij në një turne të madh ndërkombëtar.
23-vjeçari vjen pas një sezoni të vështirë, të mbushur me probleme fizike. Gjatë edicionit 2025/26 ai regjistroi vetëm 17 paraqitje në Ligën Premier për shkak të disa lëndimeve të njëpasnjëshme.
🚨 Tino Livramento to miss World Cup with calf injury. Not serious but major blow for Newcastle United defender & #England ahead of #2026FIFAWorldCup opener vs #Croatia - 23yo returning to #NUFC + Trevoh Chalobah called up @TheAthleticFC post @Matt_Law_DT https://t.co/5aghFLEYdO
— David Ornstein (@David_Ornstein) June 16, 2026
Vitin e kaluar ai pësoi dy lëndime në gju që e lanë jashtë fushave për dy muaj, ndërsa në janar një problem në muskujt e pasmë të kofshës e detyroi të mungonte në 15 ndeshje. Më pas, një lëndim në kofshë gjatë muajit prill i dha fund para kohe sezonit të tij me Newcastle.
Pas konfirmimit të lëndimit të ri, Livramento do të rikthehet në klubin e tij për të nisur procesin e rehabilitimit.
Sipas rregulloreve të FIFA-s, Anglia ka të drejtë ta zëvendësojë lojtarin me një futbollist nga lista paraprake prej deri në 55 emrash, e cila ishte dorëzuar para se skuadra përfundimtare të reduktohej në 26 lojtarë.
Federata angleze duhet të bëjë zëvendësimin brenda afatit të përcaktuar nga FIFA, i cili skadon 24 orë para ndeshjes së parë të Botërorit./Telegrafi/