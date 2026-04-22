Ylli francez i Spurs pësoi tronditje në fushë, ra me fytyrë në parket
San Antonio Spurs u mposht në mënyrë tronditëse nga Portland me rezultatin 106:103, dhe lajmi kryesor i mbrëmjes ishte dëmtimi i Victor Wembanyamas.
Wembanyama u përpoq të rrokullisej për të dribluar pranë Jrue Holiday në çerekun e dytë, ngeci dhe më pas ra me shpejtësi të plotë me fytyrë përtokë.
Ai qëndroi shtrirë i dhimbshëm për njëfarë kohe dhe, kur u përpoq të ngrihej, u lëkund si një boksier i rrëzuar.
Ai u largua nga fusha dhe nuk u kthye në lojë, dhe pas ndeshjes u njoftua se kishte pësuar një tronditje.
Duke gjykuar nga përvojat e mëparshme me lëndime të ngjashme, Wembanyama mund të humbasë disa ndeshje në serinë kundër Portlandit që do të shkojnë në të paktën pesë ndeshje pasi rezultati tani është 1-1.
Sipas rregullave të NBA-së, lojtarët që largohen nga një ndeshje për shkak të një tronditjeje nuk mund të luajnë për të paktën 48 orë.
Siç qëndrojnë gjërat tani, Wemby nuk do të luajë në ndeshjen e tretë të serisë, e cila është planifikuar për 24 prill, dhe koha mesatare e rikuperimit për një lojtar me një tronditje deri më tani ka qenë midis shtatë dhe dhjetë ditësh, që do të thotë se francezi mund të rikthehet në fushë në ndeshjen e pestë ose të gjashtë të serisë. /Telegrafi/