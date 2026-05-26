New York Knicks mposhtin Cleveland dhe kualifikohen në finalet e NBA-së pas 27 vitesh
New York Knicks u kualifikuan në finalen e NBA-së për herë të parë që nga viti 1999 me një fitore 130:93 ndaj Cleveland Cavaliers të hënën pas mesnate, duke e çuar rekordin e ekipit për fitore në ‘play-off’ në 11 ndeshje.
New York i mposhti Cavaliers me rezultatin 4-0 në finalen e Konferencës Lindore, dhe Knicks, të cilët fituan titujt e tyre të vetëm të NBA-së në vitet 1970 dhe 1973, do të luajnë për trofeun duke filluar nga 3 qershori.
Ata presin fituesin midis Oklahoma City Thunder dhe San Antonio Spurs nga Konferenca Perëndimore, një seri që aktualisht është e barabartë 2-2 ndërsa shkon në ndeshjen e pestë.
The @nyknicks win their 11th straight game, secure their 2nd consecutive 4-0 series win, and advance to the NBA Finals for the 1st time in 27 years!
Karl-Anthony Towns: 19 PTS, 14 REB, 2 STL, 2 BLK, 3 3PM
OG Anunoby: 17 PTS, 7 REB, 2 STL
Knicks e mbyllën çerekun e parë me një seri prej 8:0 pranë rezultatit 38:26 dhe e nisën të dytën me një seri prej 20-0 për të marrë epërsinë 50-26 apo në fund pas dy çerekeve 68:49.
Edhe çereku i tretë i takoi Knicks, të cilët e fituan me rezultat 30:22, duke çuar epërsinë në 98:71, ndërsa e fituan edhe të fundit 32:22 për të marrë rezultatin përfundimtar 130:93 për fitoren e katërt e cila ia siguroi finalen.
Karl-Anthony Towns shënoi 19 pikë dhe 14 kërcime, lojtari i ri Anunoby shtoi 17 pikë, dhe rezervisti Landry Shamet shënoi 16 pikë, duke udhëhequr triumfin e thellë të Knicks. /Telegrafi/
