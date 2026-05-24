Knicks të pandalshëm,marrin edhe fitoren e tretë në finalen e Konferencës së Lindjes
New York Knicks mposhtën Cleveland Cavaliers me rezultatin 121:108 dhe kështu morën një epërsi bindëse 3-0 në serinë finale të Konferencës Lindore.
Pas një ndeshjeje në të cilën kontrolluan ritmin që nga fillimi, New York-ut i duhet vetëm edhe një triumf për të arritur në finalen e madhe, të parin pas një pritjeje të gjatë 27-vjeçare.
Ekipi fitues u udhëhoq nga Jalen Brunson me 30 pikë, ndërsa ai u ndoq nga Mikal Bridges me 22 dhe OG Anunoby i cili shtoi 21 pikë.
Ekipi i Mike Brown demonstroi fuqinë e tyre në gjuajtje, duke realizuar 43 gjuajtje nga 77 përpjekje nga fusha, me një performancë pothuajse të përsosur nga vija e gjuajtjeve të lira.
Me këtë triumf, Knicks regjistruan fitoren e tyre të dhjetë radhazi në play-off, duke u bërë vetëm skuadra e shtatë në historinë e NBA-së me një arritje të tillë, duke barazuar rekordin e Boston Celtics nga viti 2024, ku ishin kampionë.
Që ky është një dominim historik konfirmohet edhe nga fakti se në këtë seri fitoresh, New York arriti një diferencë totale prej +225, që është parametri më i mirë statistikor në historinë e ligës më të fortë në botë bazuar në një mostër prej dhjetë ndeshjesh.
Nga ana tjetër, te skuadra e mposhtur e Cleveland, Donovan Mitchell ishte në humorin më të mirë me 23 pikë, ndërsa James Harden e përfundoi ndeshjen me 21 pikë.
Çështja e fituesit u vendos përfundimisht në minutat e para të çerekut të fundit kur Landry Shamet shënoi tre gjuajtje të shpejta për tre pikë dhe i udhëhoqi Knicks drejt një epërsie të paarritshme. /Telegrafi/