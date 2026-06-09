Çfarë paraqitje nga Wembanyama, Spurs marrin fitore në shtëpinë e Knicks dhe ngushtojnë epërsinë në finalen e NBA
Victor Wembanyama udhëhoqi San Antonio Spurs drejt fitores 115-111 kundër New York Knicks në ndeshjen e tretë të finales së NBA-së, pasi humbi gjuajtjen e fitores në ndeshjen e mëparshme.
Qendra franceze e hapi ndeshjen me forcë dhe shënoi nëntë pikë në pesë minutat e para. Ai e përfundoi ndeshjen me 32 pikë, tetë ribaunde, gjashtë asiste dhe tre bllokime, dhe luajti një rol të rëndësishëm në të dyja anët e fushës në momentet kur loja u thye.
Spurs morën një epërsi të hershme, por përsëri e lanë epërsinë të binte me diferencë dyshifrore. Megjithatë, ata rifituan kontrollin e lojës në çerekun e tretë. Pasi kaloi Keldon Johnson për të barazuar rezultatin në 76:76, Wembanyama shënoi një gjuajtje për tre pikë nga gati nëntë metra për epërsinë e re të San Antonios. Në periudhën e fundit, ai shtoi gjuajtje të lira kyçe për pikët e 99-ta dhe të 100-ta të ekipit të tij.
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Kur Knicks u përpoqën të organizonin një humbje të re topi në fund, Wembanyama bllokoi hyrjen e dukshme të Landry Shamet dhe ndaloi sulmin e ekipit vendas. Ai shënoi 11 nga 18 gjuajtje nga fusha, me shtatë të humbura, dhe i heshtte turmën e Madison Square Garden, e cila në një moment brohoriti mesazhe abuzive ndaj tij.
Me këtë fitore, San Antonio shmangu një disavantazh prej 0:3 në seri, nga i cili asnjë ekip nuk ishte rikthyer më parë në titull.
Në ndeshjen e katërt, e cila do të luhet të mërkurën në mbrëmje, Spurs do të kërkojnë përsëri mundësinë për të barazuar rezultatin në finale në 2-2. /Telegrafi/