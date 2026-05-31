Spurs triumfojnë në shtëpinë e kampionit, shkojnë në finalen e madhe të NBA-së
San Antonio Spurs u kualifikuan për në finalen e madhe të NBA-së pasi mposhtën Thunder në Oklahoma City me rezultatin 111:103 në ndeshjen e shtatë të finaleve të Konferencës Perëndimore.
Fitorja në ndeshjen vendimtare i dha Spurs titullin kampion të Konferencës Perëndimore dhe një vend në finalet e mëdha të NBA-së. Takimi u luajt në Oklahoma City, dhe seria përfundoi vetëm pas ndeshjes së shtatë.
Heronjtë e fitores ishin Victor Wembanyama dhe Julian Champagnie, të cilët i rrëzuan ish-kampionët dhe e udhëhoqën ekipin e tyre në luftën për ringun për herë të parë që nga viti 2014.
Francezi i shkëlqyer udhëhoqi Spurs me 22 pikë, ndërsa Julian Champagnie shtoi 20, përfshirë 18 nga linja e tre pikëve. Shtatë lojtarë të Spurs shënuan pikë dyshifrore.
Momenti vendimtar erdhi në mesin e çerekut të fundit. Me Spurs në epërsi, Luke Kornet e ndali Isaiah Hartenstein në portë me një bllokim të shkëlqyer dhe parandaloi një kundërsulm të Thunder që do ta kishte çuar ekipin vendas vetëm katër pikë prapa.
Edhe pse Kornet shënoi vetëm dy pikë në gjashtë minuta në fushë, blloku i tij ia theu valën e fundit të kampionëve.
Te Thunder, Shai Gilgeous-Alexander shkëlqeu përsëri me 35 pikë dhe nëntë asiste, por kjo nuk mjaftoi për të shmangur humbjen. Kjo e bëri të qartë se NBA do të ketë një kampion të ri për të tetin sezon radhazi.
Cason Wallace shënoi 17 pikë, ndërsa Jared McCain dhe Alex Caruso shtuan nga 12 secili. Puna e ekipit vendas u bë edhe më e vështirë nga mungesa e Jalen Williams të dëmtuar.
Ndeshja e parë e finales së NBA-së do të luhet më 4 qershor, ku Spurs takohen me New York Knicks. /Telegrafi/