Ylli britanik i reality show-t, Jordan Wright gjendet i vdekur në një kanalizim në Tajlandë
Ylli britanik i reality show-t, Jordan Wright, i cili u shfaq në dy sezone të shfaqjes së njohur "The Only Way is Essex", është gjetur i vdekur në Tajlandë.
33-vjeçari u gjet i vdekur në një sistem kullimi betoni në ishullin tajlandez Phuket. Trupi i Wright po lundronte me kokë poshtë në ujë të ndenjur, dhe telefoni i tij celular u gjet në një breg aty pranë.
Vdekja e një shtetasi britanik u konfirmua nga Ministria Britanike e Punëve të Jashtme, dhe policia po heton aktualisht rrethanat e vdekjes së tij, të cilat aktualisht janë të panjohura.
"Jemi me familjen e një shtetasi britanik që vdiq në Tajlandë dhe jemi në kontakt me autoritetet lokale", tha një zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme për BBC-në.
Një zëdhënës i reality show-t "TOWIE", në të cilin u shfaq Wright, i tha Deadline se shfaqja, tani në sezonin e saj të 36-të, "shpreh ngushëllimet më të thella familjes dhe miqve të Jordan Wright në këtë kohë të trishtueshme".
Shfaqja "TOWIE" ndjek një grup të rinjsh nga qarku anglez i Essex, i njohur për vendpushimet bregdetare dhe jetën e gjallë të natës, dhe ka qenë në transmetim për më shumë se 15 vjet. Wright mori pjesë në shfaqje në vitin 2018, dhe më parë ishte në serialin reality të MTV "Ex on the Beach" në vitin 2017.
Sipas postimeve të tij në rrjetet sociale, Wright u zhvendos në Tajlandë në fillim të këtij viti. Disa javë para vdekjes së tij, ai ndau video të vetes duke ngarë motor dhe duke bërë zhytje në Phuket në Instagram. /Telegrafi/