Yjet që ndezën Botërorin 2026 – publikohet 11-shja më e fortë e fazës së grupeve
Faza e grupeve në Botërorin 2026 ka qenë një ekspozitë e pastër e fuqisë individuale në futbollin modern. Në mes të intensitetit dhe garës së fortë për kualifikim, disa lojtarë kanë dalë mbi të tjerët, duke ndikuar jo vetëm në rezultate, por edhe në mënyrën se si janë luajtur ndeshjet në tërësi.
Portieri
Vozinha ka qenë një nga surprizat më të mëdha të turneut, duke ndihmuar ekipin e tij të mbetet konkurrues në ndeshje të vështira. Paraqitjet e tij në fazën e grupeve kanë qenë të karakterizuara nga pritje vendimtare dhe stabilitet në situata presioni, duke rritur ndjeshëm reputacionin e tij në skenën ndërkombëtare.
Mbrojtja
Në krahun e djathtë, Achraf Hakimi ka konfirmuar statusin e tij si një nga mbrojtësit më ofensivë në botë, duke kontribuar si me gola ashtu edhe me asistime, duke qenë një rrezik konstant në tranzicion.
Në qendër të mbrojtjes, Aymeric Laporte ka sjellë siguri dhe kontroll në ndërtimin e lojës nga prapa te Spanja, duke qenë i saktë në pasime dhe dominues në duelet ajrore. Përkrah tij, Jan Paul van Hecke ka qenë një nga zbulimet e turneut, duke treguar qetësi, disiplinë dhe efikasitet në ndërhyrje.
Në krahun e majtë, Nuno Mendes ka shkëlqyer me ritëm, teknikë dhe kontribut të vazhdueshëm në fazën ofanzive, duke krijuar epërsi numerike në krah dhe duke qenë një nga lojtarët më të rëndësishëm të Portugalisë në fazën e grupeve.
Mesfusha
Granit Xhaka ka qenë lider absolut në mesfushë te Zvicra, duke udhëhequr ritmin e lojës dhe duke siguruar stabilitet në fazën defensive.
Krah tij, Jude Bellingham ka qenë një nga lojtarët më ndikues të Anglisë, me gola dhe asistime vendimtare.
Sulmi
Lionel Messi ka qenë lojtari më produktiv i fazës së grupeve, duke udhëhequr listën e golashënuesve me gjashtë gola dhe duke vendosur rekorde historike në kompeticion.
Kylian Mbappe ka qenë gjithashtu në formë të jashtëzakonshme, duke regjistruar katër gola pas tri ndeshjeve dhe duke barazuar legjendën Miroslav Klose me 16 gola në listën e golashënuesve më të mirë të Botërorit.
Në krahun tjetër, Vinicius Junior ka qenë një nga lojtarët me ndikimin më të madh te Brazili, duke realizuar katër gola dhe një asistim pas tri ndeshjeve.
Në anën tjetër, Erling Haaland ka vazhduar formën e tij të frikshme, duke shënuar katër gola në vetëm pak ndeshje dhe duke mbetur një nga sulmuesit më efikasë të turneut.
Formacioni i plotë: Vozinha; Hakimi, Laporte, Van Hecke, Mendes; Xhaka, Bellingham; Messi, Vinicius, Mbappe; Haaland
/Telegrafi/