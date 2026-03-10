Yamal nga pika e bardhë e shpëton Barcelonën nga humbja ndaj Newcastle
Në një përballje dramatike në Ligën e Kampionëve, Newcastle dhe Barcelona barazuar me rezultat 1-1.
Ndeshja filloi me intensitet të lartë dhe dy ekipe që kërkonin të kontrollonin mesfushën, por pa rrezik të madh deri rreth minutës së 27, kur William Osula i Newcastle provoi një gjuajtje me kokë që kaloi pak mbi traversë.
Pjesa e parë përfundoi pa gola, me Barcelonën që shpesh kishte posedimin, por Newcastle tregoi organizim dhe rezistencë.
Minuta 74 solli një moment për Newcastle, kur Joelinton shënoi, por goli u anulua për pozitë jashtë loje.
Harvey Barnes gjithashtu pati një rast të pastër, duke goditur shtyllën e djathtë nga një pasim i saktë në kufi të zonës.
Momenti vendimtar erdhi në minutën e 86. Jacob Murphy dha një harkim perfekt brenda zonës, ku Harvey Barnes, duke reaguar shpejt, goditi topin drejt qoshes së poshtme të majtë për të siguruar golin e vetëm të ndeshjes, 1-0 për Newcastle.
Pas golit, gjyqtari shqyrtoi rastin me VAR dhe konfirmoi se goli ishte i rregullt.
Kur ndeshka po shkonte drejt mbylljes, zhvillohej minuta e katërtë shtesë, Dani Olmo u rrëzua në zonë, ndërsa nga pika e bardhë, Lamine Yamal ishte i saktë për 1-1.
Lamine Yamal pic.twitter.com/cwd4QxaAjq
— Mohammed | 4K (@4KMHQ) March 10, 2026
Ndeshja përfundoi me Barcelonën që mori rezultat, dhe do të kërkojë kualifikimin në ndeshjen kthyese. /Telegrafi/