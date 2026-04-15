Yamal me letër emocionale për tifozët e Barcelonës pas eliminimit nga Liga e Kampionëve
Pas eliminimit nga Liga e Kampionëve, talenti i ri i Barcelona, Lamine Yamal, ka dërguar një mesazh emocional për tifozët katalanas, duke reflektuar mbi zhgënjimin, por edhe mbi besimin për të ardhmen.
Yamal, një nga figurat më premtuese të skuadrës, theksoi se pavarësisht eliminimit, ekipi ka dhënë maksimumin dhe se rruga drejt suksesit kërkon durim, punë dhe mësim nga gabimet.
“Dhamë gjithçka, por nuk ishte e mjaftueshme. Kjo është vetëm një pjesë e rrugëtimit. Për të arritur majën duhet të ngjitesh hap pas hapi, dhe e dimë se nuk do të jetë e lehtë, as nuk do të na e bëjnë të lehtë. Por dorëzimi nuk është opsion”.
“Kemi arsye të mjaftueshme për të qenë të entuziazmuar, dhe do të shkojmë pas tyre me gjithçka që kemi”.
“Çdo gabim është një mësim, dhe mos dyshoni se do të mësojmë nga secili prej tyre”.
“Ne jemi Barça, dhe do të kthehemi aty ku duhet të jemi. Prindërit e mi më kanë mësuar se fjala e një njeriu gjithmonë mbahet… dhe ne do ta sjellim atë në Barcelonë”, ka shkruar Yamal.
Blaugranasit pas eliminimit nga Liga e Kampionëve tani do të përqendrojnë të gjitha forcat te La Liga, aty ku aktualisht janë lider me nëntë pikë më shumë se Real Madridi./Telegrafi/