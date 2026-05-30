Paris Saint-Germain ka arritur ta barazojë rezultatin në finalen ndaj Arsenalit.

Ishte Ousmane Dembele që e tundi rrjetën për të shënuar nga pika e bardhë.

Khvicha Kvaratskhelia e fitoi penalltinë pasi u faullua brenda zonës, ndërsa nga pika e bardhë i pagabueshëm ishte fituesi i Topit të Artë (65’).

Kësisoj, përballja veçse bëhet më dramatike ndërsa mbetet të shihet se cila skuadër do ta arrijë ta fitojë trofeun në fund.

