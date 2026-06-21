Xhuli Nura shtatzënë, del fotografia me barkun e rrumbullakosur
Xhuli Nura, e njohur nga edicioni i parë i Big Brother VIP Kosova, po përjeton një nga periudhat më të rëndësishme të jetës së saj, pasi është në pritje të fëmijës së parë.
Ish-banorja ka zgjedhur ta mbajë këtë fazë larg syrit të publikut, duke e ruajtur privatësinë e saj dhe duke ndarë shumë pak detaje në rrjete sociale.
Megjithatë, ajo është vënë re gjatë fundjavës në “Alba Festival” në Zvicër.
Foto: Prive by Liberta Spahiu
Në disa fotografi të publikuara, modelja shfaqet e veshur me të zeza, ku barku i saj i rrumbullakosur tashmë bie lehtësisht në sy, duke konfirmuar edhe më shumë pritjen e ëmbël.
Sipas raportimeve, ajo është në pritje të binjakëve një djalë dhe një vajzë.
Gjinia e foshnjave është zbuluar së fundmi, duke plotësuar kështu një dëshirë të veçantë të saj për t’u bërë nënë e dy fëmijëve njëkohësisht.
Kjo periudhë e re e jetës e gjen Xhulin më të tërhequr nga vëmendja mediatike, ndërsa shtatzënia e saj ka tërhequr sërish interesin e publikut. /Telegrafi/
Foto: Instagram