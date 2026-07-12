Xhensila dhe Lila sjellin këngën e re "Premtimi"
Xhensila Myrtezaj ka publikuar këngën e saj më të re, “Premtimi”, një projekt që e cilëson si një nga më të ndjerët që ka realizuar ndonjëherë.
Kënga vjen si një bashkëpunim me artisten greke Lila Trianti, duke sjellë një ndërthurje të dy kulturave muzikore.
Përmes një postimi në Instagram, Xhensila ka ndarë emocionet e saj për këtë projekt, duke falënderuar të gjithë bashkëpunëtorët që kontribuuan në realizimin e tij.
Foto: YouTube
“Sot po publikoj një nga këngët më të ndjera që kam bërë ndonjëherë ‘Premtimin’”, ka shkruar ajo, duke shprehur mirënjohjen për artisten Lila Trianti, të cilën e ka cilësuar një bashkëpunëtore të jashtëzakonshme që i ka dhënë shpirt këngës.
Xhensila ka falënderuar gjithashtu producentin e saj për punën dhe përkushtimin në krijimin e tingullit të këngës si dhe ekipin vizual që qëndron pas klipit.
Foto: YouTube
“Premtimi” vjen me një atmosferë ritmike dhe verore, plot ngjyra e energji, duke sjellë një tjetër kapitull muzikor në karrierën e Xhensilës dhe një bashkëpunim që lidh skenën shqiptare me atë greke.
Tani është i publikuar në YouTube, ku besohet se do të pëlqehet edhe nga publiku. /Telegrafi/
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