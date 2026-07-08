Xhaka flet pas kualifikimit historik të Zvicrës: Si kapiten duhej të merrja përgjegjësi
Kapiteni i Kombëtares së Zvicrës, Granit Xhaka, ka folur pas kualifikimit historik në çerekfinale të Kupës së Botës, duke zbuluar edhe detaje nga momenti i penalltive në fitoren ndaj Kolumbisë.
Xhaka tregoi se fillimisht ishte planifikuar të ishte gjuajtësi i tretë i penalltive, por ai kërkoi nga trajneri që të merrte përgjegjësinë dhe të gjuante i pari, siç i takon një kapiteni.
"Në fakt, unë duhej të isha gjuajtësi i tretë i penalltive. Pastaj i thashë trajnerit se doja të isha i pari dhe të merrja përgjegjësi, siç i takon një kapiteni. Por po e lë mënjanë këtë për momentin", deklaroi Xhaka.
Mesfushori shqiptar u shpreh jashtëzakonisht krenar për ekipin, duke theksuar forcën mendore që tregoi Zvicra në këtë sfidë.
"Jam jashtëzakonisht krenar për ekipin. Ishte një shfaqje e jashtëzakonshme e forcës mendore - vullneti fitoi. Kemi bërë histori, është një ndjenjë e pabesueshme. Lehtësimi na bën jashtëzakonisht krenarë. Kemi pritur për një kohë të gjatë për të shkruar një histori si kjo", shtoi kapiteni i Zvicrës.
Xhaka e cilësoi këtë arritje si momentin më të madh të brezit aktual të Zvicrës, duke besuar se ky ekip mund të vazhdojë të shkruajë histori.
"Mendoj se është arritja kurorëzuese e brezit aktual. Shpresojmë që të ketë një tjetër; është një brez i veçantë. Ne lojtarët me përvojë po shtyhemi nga të rinjtë dhe duhet të jemi modele, duke transmetuar mentalitetin se edhe si një komb i vogël, shumë gjëra janë të mundura", u shpreh Xhaka.
Në lidhje me përballjen e ardhshme ndaj Argjentinës në çerekfinale, kapiteni i Zvicrës e sheh si një shpërblim të madh për skuadrën.
"Ky është një shpërblim i madh. Qëllimi numër një është arritur, por kur je në çerekfinale, uria është edhe më e madhe se më parë. Tani vjen sfida e madhe me një nga lojtarët më të mëdhenj", tha Xhaka.
Në fund, ai theksoi se Zvicra do ta shijojë këtë moment, por do të jetë gati për duelin ndaj Lionel Messit dhe Argjentinës.
"Po e shijojmë lojën dhe do të jemi gati", u shpreh Xhaka. /Telegrafi/