Xavi thyen sërish heshtjen në rrjete sociale para zgjedhjeve te Barcelona
Gara për presidencën e Barcelonës ka arritur kulmin këtë javë, ndërsa në qendër të debatit është vendosur ish-lojtari dhe ish-trajneri i klubit, Xavi Hernandez.
Ai ka deklaruar se Joan Laporta, i cili konsiderohet favorit për t’u rizgjedhur në votimin e kësaj fundjave, kishte vënë veton për rikthimin e Lionel Messit në klub gjatë verës së vitit 2023.
Sipas Xavit, Laporta gjithashtu nuk e mbështeti atë në mënyrën e duhur lidhur me shkarkimin e tij një vit më vonë.
Ish-trajneri i Barcelonës theksoi se ishte bindur të mos jepte dorëheqjen në fund të sezonit 2023/24, por vetëm disa javë më pas u shkarkua nga posti.
Laporta reagoi një ditë pasi u publikuan deklaratat e Xavit, duke e akuzuar ikonën e Barcelonës se po mban një inat personal ndaj tij.
Në reagimin e tij, presidenti aktual mohoi kategorikisht se kishte sabotuar rikthimin e Messit, duke argumentuar se La Liga nuk kishte dhënë dritën jeshile për realizimin e marrëveshjes.
Ndërkohë, Xavi duket se ka reaguar sërish përmes një postimi në rrjetet sociale, siç raporton Marca.
“Gjithmonë me të vërtetën përpara! Me Barçën në zemrat tona, gjithmonë! Rroftë Barça!”, shkroi ai.
Deklaratat e Xavit mund të ndikojnë në zgjedhjet
Fakti që Xavi, i cili vazhdon të respektohet shumë nga anëtarët e Barcelonës pavarësisht përfundimit jo të mirë të periudhës së tij si trajner, ka deklaruar publikisht se Laporta vendosi të mos e rikthente Messin, është një akuzë e fortë.
Duke qenë se këto deklarata u bënë vetëm pak ditë para votimit të së dielës, ato mund të ndikojnë ndjeshëm në mendimin e socios që do të marrin pjesë në zgjedhje.
Mbetet për t’u parë se si do të përfundojë votimi këtë fundjavë.
Laporta vazhdon të shihet si favorit për të marrë një mandat të katërt në krye të klubit katalanas, por komentet e Xavit mund të jenë një shtysë e rëndësishme për kandidatin tjetër, Victor Font, të cilin ish-trajneri i Barcelonës e mbështet në këtë garë. /Telegrafi/