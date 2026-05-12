Wizz Air organizon "fluturim mister", pasagjerët zbulojnë destinacionin vetëm në ajër
Linja ajrore Wizz Air ka realizuar një koncept të pazakontë udhëtimi, duke organizuar një “fluturim mister” nga Britania e Madhe, ku pasagjerët nuk e dinin destinacionin deri në momentin e nisjes.
Biletat për këtë fluturim special janë shitur për vetëm 90 euro, duke tërhequr interes të madh nga udhëtarët kureshtarë që pranuan të udhëtojnë pa e ditur se ku do të përfundonin.
Vetëm pasi aeroplani ishte ngritur në ajër, pasagjerët janë informuar për destinacionin final të udhëtimit, duke e kthyer fluturimin në një përvojë të veçantë dhe të papritur.
Dhe pasagjerët përfunduan në Yerevan në Armeni. /Telegrafi/