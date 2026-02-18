Whoopi Goldberg për akuzat se emri i saj është në dosjet e Epstein: Unë nuk isha e dashura e tij
Whoopi Goldberg iu referua faktit që emri i saj është në dosjet e Epstein.
Ajo deklaroi se kjo nuk do të thotë se është fajtore për ndonjë shkelje. Goldberg pranoi në "The View" se emri i saj është pjesë e këtyre dokumenteve.
"Emri im është në dokumente dhe aty shkruhet: 'Whoopi ka nevojë për një aeroplan për të shkuar në Monako. Organizata bamirëse e John Lennon'. Duhet të shkruhet se organizata bamirëse e Julian Lennon po e paguan atë", deklaroi ajo.
Foto: Whoopi Goldberg/Instagram
Ajo sqaroi më tej se organizata humanitare po kontakton pronarët e linjave ajrore private për të organizuar transportin.
"Nuk isha e dashura e tij, as shoqja e tij. Ndonjëherë duhet të kesh faktet përpara se të thuash diçka. Njerëzit besojnë se isha me të. Ti i njeh të gjithë burrat me të cilët kam qenë ndonjëherë. Dhe jo, nuk hipa në aeroplan", tha ajo.
Goldberg mohoi akuzat se ajo e vizitonte shpesh ishullin e Epsteinit.
"Me sa duket thanë se isha në një ishull dhe nuk do të shkoja askund. Kohët e fundit ka pasur shumë shenja dhe njerëzit nuk e kuptojnë se të gjitha këto gjëra mund të jenë të dëmshme", tha ajo. /Telegrafi/