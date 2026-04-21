Whitaker: Kosova nga konsumator në eksportues të sigurisë, transformim strategjik në bashkëpunim me NATO-n
Shtetet e Bashkuara të Amerikës po punojnë ngushtë me Kosovën për ta transformuar rolin e saj në fushën e sigurisë, nga një vend që e konsumon atë në një shtet që e prodhon dhe e eksporton, ndërsa merr gjithnjë e më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e vet.
Kështu është shprehur Ambasadori i SHBA-së në NATO, Matthew Whitaker, në një opinion të publikuar për KosovaPress, me rastin e 27-vjetorit të ndërhyrjes së NATO në Kosovë në vitin 1999.
Whitaker rikujtoi ndërhyrjen e NATO-s si një moment vendimtar për ndalimin e katastrofës humanitare dhe vendosjen e themeleve të paqes në Kosovë.
Ai theksoi se që nga ajo kohë, misioni i KFOR është shndërruar në një nga institucionet më të besueshme në vend, duke kontribuar në stabilitet, mbrojtje të civilëve dhe krijimin e hapësirës për zhvillim demokratik.
Sipas tij, sot fokusi është zhvendosur drejt forcimit të kapaciteteve mbrojtëse të vetë Kosovës.
"SHBA-të mbështesin transformimin e Forca e Sigurisë së Kosovës në një forcë mbrojtëse territoriale shumëetnike nën kontroll civil, duke e konsideruar këtë hap të rëndësishëm për konsolidimin e institucioneve të sigurisë".
Ai veçoi rritjen e shpenzimeve të Kosovës për mbrojtjen, si dhe pjesëmarrjen në ushtrime të përbashkëta me SHBA-në dhe aleatët e NATO-s, përfshirë “Defender Europe 25”, si dëshmi të rritjes së gatishmërisë dhe ndërveprueshmërisë.
Po ashtu, programi i Partneritetit Shtetëror me Gardën Kombëtare të Ajovës u cilësua si shembull i bashkëpunimit afatgjatë dhe praktik.
Në planin ndërkombëtar, Whitaker vlerësoi pjesëmarrjen e Kosovës në misione dhe iniciativa për paqe e siguri, duke e konsideruar atë si një tregues të gatishmërisë për të kontribuar në stabilitetin rajonal dhe global.
Në përmbyllje, ai ritheksoi përkushtimin e SHBA-së për paqe dhe stabilitet në Ballkanin Perëndimor, duke theksuar se e ardhmja e Kosovës qëndron në integrimin më të thellë ndërkombëtar dhe bashkëpunimin e ngushtë me SHBA-në dhe NATO-n.
Megjithatë, ai shtoi se Kosova duhet të adresojë edhe sfidat e brendshme, veçanërisht garantimin e sigurisë për të gjitha komunitetet dhe përparimin në normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë.