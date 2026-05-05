WhatsApp do të ndërpresë mbështetjen për "iPhone-t e vjetër" - pajisjet Android preken gjithashtu
WhatsApp do të ndërpresë mbështetjen për disa telefona inteligjentë të vjetër si pjesë e ciklit të fundit të përditësimit, duke prekur si përdoruesit e iPhone ashtu edhe ata të Android.
Ndryshimi synon përmirësimin e sigurisë, performancës dhe përputhshmërisë me veçoritë e reja.
iPhone-t nën iOS 15.1 do të humbasin qasjen
Platforma e mesazheve nuk do të mbështesë më iPhone-t që nuk mund të përdorin iOS 15.1 ose më të ri.
Kjo përfshin modele më të vjetra si seria iPhone 5 dhe seria iPhone 6, të cilat nuk mund të përditësohen në versionin e kërkuar të softuerit.
Kështu, pajisjet që mbeten në versione të pambështetura të iOS do të humbasin gradualisht qasjen në shërbimet e WhatsApp, duke përfshirë veçoritë e mesazheve, përcjell Telegrafi.
Përdoruesit mund të kontrollojnë versionin e softuerit të tyre duke shkuar te:
Settings > General > About > iOS Version (Cilësimet > Të përgjithshme > Rreth > Versioni iOS)
Modelet kryesore të prekura të iPhone
Pajisjet që nuk mund të përditësohen në iOS 15.1 ose më të ri përfshijnë:
iPhone 5
iPhone 5c
iPhone 5s
iPhone 6
iPhone 6 Plus
Këto modele nuk do të jenë më “të pajtueshme” me versionin më të fundit të WhatsApp.
Pajisjet Android 6.0 dhe më të vjetra do të humbasin qasjen gjithashtu
WhatsApp gjithashtu do të ndërpresë gradualisht mbështetjen për pajisjet Android që përdorin versione nën Android 6, duke prekur telefonat inteligjentë më të vjetër që nuk marrin më përditësime të sistemit.
Afati i fundit i shtatorit 2026 është konfirmuar
Nga 8 shtatori 2026, WhatsApp do të ndalojë së punuari në telefonat Android që përdorin versione më të vjetra se Android 6.0. Pajisjet në Android 5.0 dhe 5.1 do të humbasin plotësisht qasjen në aplikacion.
Pse WhatsApp po i jep fund mbështetjes
Në pronësi të Meta, WhatsApp përditëson rregullisht kërkesat minimale të sistemit për të ruajtur standardet e sigurisë, performancën e aplikacionit dhe pajtueshmërinë me mjetet dhe sistemet e reja të enkriptimit.
Dhe sistemet operative më të vjetra shpesh nuk janë në gjendje t'i mbështesin këto përmirësime. /Telegrafi/