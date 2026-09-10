Vlogeri i njohur iShowSpeed bën një “çmenduri” në eventin e Apple, vodhi vëmendjen me gjestin e papritur
Apple priti vite për të prezantuar iPhone-in e saj të parë të palosshëm. IShowSpeed-it iu deshën vetëm disa sekonda për të bërë diçka që, sipas tij, askush tjetër nuk e kishte bërë më parë.
Teksa qëndronte përballë CEO-s së ri të Apple, John Ternus, dhe mbante në duar iPhone Duo-n e sapoprezantuar, 21-vjeçari vendosi se një testim i zakonshëm i pajisjes nuk ishte i mjaftueshëm. Ai donte të bënte histori — ose të paktën të krijonte momentin e parë viral të epokës së re të Apple.
IShowSpeed bën ‘backflip’ me iPhone-in e parë të palosshëm të Apple
“Por prisni, duhet të jem personi i parë që bën një backflip duke mbajtur një iPhone Duo,” tha Speed, teksa ideja i lindi në moment. “Chat, duhet të bëjmë histori tani.”
Pak çaste më vonë, Speed u hodh mbrapsht, kreu një rrotullim të plotë në ajër dhe u zbriti në këmbë pa i rënë nga duart iPhone-i i ri i Apple. Dhoma shpërtheu në brohoritje, ndërsa ai festoi atë që, sipas deklaratës së tij, ishte backflip-i i parë i bërë ndonjëherë duke mbajtur një iPhone Duo.
“Personi i parë!” bërtiti ai, përpara se ta kthente të gjithë skenën në një shaka perfekte për veçorinë kryesore të telefonit.
“U rrotullova. E rrotullova iPhone-in!”
🚨| BREAKING: Speed just made HISTORY by becoming the FIRST PERSON to do a BACKFLIP while holding Apple’s BRAND NEW foldable iPhone Duo right in front of Apple CEO John Ternus 🤯😭😭 https://t.co/D0MpmWlfY1
— Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) September 9, 2026
Ternus mundi vetëm ta shikonte teksa Speed e shndërroi një demonstrim të zakonshëm dhe të kontrolluar të Apple në diçka kaotike, spontane dhe tërësisht në stilin e tij.
Pas përfundimit të stunt-it, Speed u kthye qetësisht nga CEO-ja dhe e pyeti:
“Mirë, John. E do telefonin tënd mbrapsht?”
Momenti bashkoi dy botë krejtësisht të ndryshme. Apple sapo kishte prezantuar një pajisje prej 1,999 dollarësh, të krijuar për të përfaqësuar të ardhmen e produktit të saj më të rëndësishëm. Ndërkohë, Speed e trajtoi atë si një aksesor në një livestream dhe, në një mënyrë krejt të papritur, iPhone Duo mori një nga demonstrimet e para dhe më të paharrueshme.
Sipas të dhënave të prezantuara për pajisjen, iPhone Duo ka një ekran të brendshëm 7.6 inç, një ekran të jashtëm 5.4 inç, çipin A20 Pro dhe mbështetje për Apple Pencil. Telefoni mund të përdorë dy aplikacione njëkohësisht, krah për krah, ndërsa shitjet në dyqane janë planifikuar të nisin më 23 tetor.
🚨| WATCH: Speed just MET New Orleans Pelicans star DeAndre Jordan LIVE on stream and finds out he wants the brand new foldable iPhone because his hands are TOO BIG 😭🏀 https://t.co/UJaIrL5dWt
— Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) September 9, 2026
Dita e Speed u bë edhe më surrealiste kur ai takoi live në transmetim yllin e New Orleans Pelicans, DeAndre Jordan. Basketbollisti 2.11 metra i gjatë pranoi se e dëshironte iPhone Duo-n për një arsye shumë të thjeshtë: duart e tij janë shumë të mëdha për një telefon të zakonshëm.
Telefonat e palosshëm kanë ekzistuar prej vitesh, por hyrja e Apple në këtë treg mund ta shtyjë përfundimisht kategorinë drejt masivizimit.
Megjithatë, përpara se kjo të ndodhë, IShowSpeed tashmë ka siguruar një copëz të vogël të historisë së iPhone-it — në mënyrën më tipike të mundshme për të: duke rrezikuar një telefon prej 2,000 dollarësh, duke fluturuar mbrapsht në ajër dhe duke iu kthyer menjëherë audiencës për të festuar.