Policia arreston përndjekësin 25-vjeçar të Kris Jenner, kishte tentuar disa herë të kontaktonte me të
Autoritetet e Departamentit të Sherifit të Qarkut Los Angeles arrestuan të hënën një 25-vjeçar, i dyshuar për përndjekjen e yllit të reality show-t, Kris Jenner, pranë banesës së saj në Kaliforninë Jugore.
Policia arrestoi Zenwilliam Robson, 25 vjeç, nën dyshimin për përndjekje, thanë zyrtarët për NBCLA të mërkurën.
Sipas autoriteteve, Robson ishte ndaluar fillimisht nga një roje sigurie në një zonë pranë banesës së Jenner, në afërsi të maleve Santa Monica.
Punonjësit e sigurisë u thanë autoriteteve se Robson kishte tentuar edhe më parë, në disa raste, të kontaktonte me Jenner, 70 vjeçe.
Më pas, Robson u akuzua për shkelje të pronës private dhe për refuzim për t'u larguar nga prona, vepra të klasifikuara si kundërvajtje.
Nuk është bërë e ditur nëse Jenner ndodhej në banesë në momentin kur ndodhi incidenti.
Kris Jenner ka qenë edhe më parë e detyruar të kërkojë ndërhyrjen ligjore për raste të dyshuara përndjekjeje.
Në vitin 2017, Jenner mori një urdhër mbrojtjeje kundër Joshua Jacobs, një ish-punonjës sigurie që kishte punuar për të, sipas dokumenteve ligjore të publikuara nga TMZ.
Foto: Kris Jenner / Instagram
Jacobs ishte arrestuar pasi tentoi të hynte në banesën e rrethuar me porta ku Jenner jetonte në atë kohë.
Përmes ekipit të saj ligjor, Jenner deklaroi se Jacobs “përplasi automjetin e tij me portën e komunitetit tonë, hyri në pronën time dhe më kërkoi rreth orës 1:00 të mëngjesit”, në maj të vitit 2017.
Sipas Jenner, kjo ishte hera e tretë brenda pak muajsh që Jacobs kishte tentuar të hynte në pronën e saj.
Një vit më parë, një grua nga Kalifornia Veriore, Christina Elizabeth Bankston, ishte arrestuar dhe akuzuar në lidhje me pretendimet se kishte përndjekur Jenner në internet.
Në gusht të vitit 2016, një aktakuzë federale deklaronte se Bankston kishte hakuar një nga llogaritë online të Jenner dhe i kishte dërguar asaj mesazhe kërcënuese dhe të pahijshme.