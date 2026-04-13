Vjen reagimi i parë nga një zyrtar rus, pas fitores së Peter Magyar në Hungari
Derisa deri më tani nuk ka ndonjë reagim zyrtar nga Kremlini, përkatësisht Rusia dhe Vladimir Putini, mbi rezultatin e zgjedhjeve të së dielës në Hungari, Kirill Dmitriev - i dërguari jozyrtar i Putinit në Uashington - ka ofruar mendimin e tij mbi çështjen X.
"Kjo thjesht do të përshpejtojë rënien e BE-së", ka thënë ai në përgjigje të aktivistit të ekstremit të djathtë Tommy Robinson. "Kontrolloni nëse kam të drejtë pas 4 muajsh".
Siç vënë në pah mediat e huaja, përcjell Telegrafi, roli zyrtar i Dmitriev është si Drejtor Ekzekutiv i Fondit Rus të Investimeve Direkte, një fond sovran pasurie prej të paktën 10 miliardë dollarësh i krijuar nga qeveria ruse për të bashkëinvestuar në ekonominë e vendit.
Emrin e tij gjithashtu mund ta mbani në mend nga bisedimet SHBA-Rusi mbi Ukrainën vitin e kaluar, kur ai pati bisedime me të dërguarin amerikan Steve Witkoff.
Dhe reagim i tij vjen në të njëjtën kohë me reagimin e një tjetër udhëheqësi botëror që mbështeti Viktor Orbanin dhe i cili e ka përgëzuar Peter Magyarin për fitoren e tij.
Kryeministri çek Andrej Babis premtoi bashkëpunim në X, duke thënë: "Përballja me një kundërshtar kaq të fortë si Viktor Orbani nuk ka qenë kurrë e lehtë, megjithatë ai fitoi besimin e shumicës së hungarezëve dhe mbart shpresa dhe pritje të mëdha”.
"Ai nuk duhet të zhgënjejë. Unë e respektoj rezultatin e zgjedhjeve dhe pres me padurim bashkëpunimin tonë, sepse marrëdhënia midis Hungarisë dhe Republikës Çeke është e ngushtë dhe unë gjithmonë do të punoj në mënyrë konstruktive me këdo që zgjedhin votuesit".
Përpara fitores së Magyar, Babis vlerësoi Orbanin dhe tha se ai "gjithmonë ka luftuar për një Evropë më të fortë".
Pas fitores së tij mahnitëse të dielën, Peter Magyar tha në një tubim se "Hungaria dëshiron të jetë përsëri një vend evropian".
Por, ndërsa ai tani është gati të udhëheqë një supershumicë pasi rrëzoi Viktor Orban, Magyar dikur ishte aleat i kryeministrit në largim.
Ai është zotuar të godasë korrupsionin, të zhbllokojë miliarda euro nga fondet e ngrira të BE-së dhe të tatojë më të pasurit. /Telegrafi/