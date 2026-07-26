“Vjedhja” e Xabi Alonsos nga Emery, që mund të revolucionarizojë Ligën Premier
Futbolli modern po ndryshon me ritme të shpejta, ndërsa një nga elementet që ka fituar rëndësi të jashtëzakonshme vitet e fundit janë goditjet standarde. Ato nuk konsiderohen më vetëm si raste të rastësishme për gol, por si një armë strategjike që mund të vendosë ndeshje dhe trofe.
Në këtë revolucion taktik kanë luajtur rol të madh specialistët e goditjeve të ndaluara, me emra si Nicolas Jover te Arsenali që kanë dëshmuar ndikimin e tyre në elitën e futbollit anglez.
Tashmë, një tjetër ekspert i këtij departamenti pritet të bëjë një hap të madh në karrierë.
MacPhee largohet nga Aston Villa pas pesë vitesh suksesi
Austin MacPhee është shumë pranë largimit nga Aston Villa, pas pesë sezoneve të suksesshme në stafin e Unai Emery.
Specialisti skocez ka qenë një nga figurat më të rëndësishme në prapaskenë te Villa, duke e shndërruar skuadrën angleze në një prej ekipeve më të rrezikshme në Evropë nga goditjet standarde.
Puna e tij taktike ka dhënë një kontribut të madh në rezultatet e Aston Villas gjatë viteve të fundit, duke kulmuar me fitimin e trofeut të Ligës së Evropës në muajin maj.
Chelsea dhe Xabi Alonso kërkojnë ta sjellin në Londër
Edhe pse ende nuk ka një konfirmim zyrtar, në Angli raportohet se MacPhee pritet t’i bashkohet Chelseat, skuadër e cila tani drejtohet nga Xabi Alonso.
Klubi londinez po synon të forcojë departamentin e goditjeve standarde dhe transferimi i MacPhee shihet si një lëvizje ambicioze për të përmirësuar një aspekt ku Chelsea ka pasur vështirësi në sezonet e fundit.
Ai do të zëvendësonte Bernardo Cueva, ndërsa ardhja e tij do të ishte një tjetër dëshmi se klubet e mëdha tashmë investojnë seriozisht në specialistë të fushave të veçanta taktike.
Një humbje e madhe për Unai Emeryn
Largimi i MacPhee do të jetë një goditje për Unai Emeryn, pasi skocezi ishte një nga bashkëpunëtorët më të besuar të tij në Aston Villa.
Në një ligë si Liga Premier, ku intensiteti fizik dhe diferencat e vogla shpesh vendosin fatin e ndeshjeve, specialistët e goditjeve standarde janë bërë gjithnjë e më të rëndësishëm.
Shumë klube tashmë i shohin këto situata si një mënyrë për të krijuar avantazh ndaj kundërshtarëve dhe për të gjetur “rrugë të shkurtra” drejt golit.
Monchi, Damian Vidagany, Unai Emery and his backroom team have worked tirelessly to deliver history in their first full season at Villa Park. 🤝
🇪🇸 Pako Ayestarán
🇪🇸 Pablo Villanueva
🇪🇸 Javi García
🇪🇸 Rodri
🏴 Austin MacPhee
🇪🇸 Moisés De Hoyo
🇪🇸 Víctor Mañas pic.twitter.com/6j2ijlv7k0
— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 15, 2024
Ekspertiza e tij vlerësohet edhe nga Portugalia
Vlerat e MacPhee nuk kanë kaluar pa u vërejtur edhe në nivel ndërkombëtar. Në vitin 2024, ai u përfshi në stafin e kombëtares së Portugalisë.
Përzgjedhësi Roberto Martínez kishte vlerësuar punën e tij, veçanërisht përdorimin e teknologjisë dhe analizave në përgatitjen e goditjeve standarde.
“E përdor shumë mirë teknologjinë dhe na ndihmon në përgatitjet tona. Kjo përfaqëson një ndryshim revolucionar”, kishte deklaruar Martínez.
MacPhee ishte pjesë e stafit të Portugalisë edhe në Kupën e Botës 2026, por ekipi nuk arriti të shfaqte të njëjtin efikasitet nga goditjet standarde gjatë turneut, ku u eliminua në fazën e 16 skuadrave.
Nëse marrëveshja me Chelsean finalizohet, Austin MacPhee do të bëhet një nga specialistët më të profilizuar dhe një tjetër shembull se sa shumë ka ndryshuar mënyra se si klubet elitare ndërtojnë stafet e tyre teknike. /Telegrafi/