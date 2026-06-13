Vinicius Jr thyen heshtjen për sagën e kontratës me Real Madridin
Saga e kontratës së Vinicius Junior me Real Madridin vazhdon të dominojë titujt kryesorë në Spanjë, me brazilianin që tani është gati të bëhet lojtar i lirë verën e ardhshme.
I pyetur për këtë përpara se Brazili të luante kundër Marokut në Kupën e Botës, Vinicius konfirmoi se do të bisedojë me klubin pas Kampionatit Botëror.
"Tani për tani jam i përqendruar te skuadra kombëtare. Do të flas për gjithçka që lidhet me Real Madridin pas Kupës së Botës", ka thënë fillimisht Vinicius.
"Tani për tani jam i përqendruar vetëm te vendi im, shokët e skuadrës dhe të kaloj një turne të shkëlqyer", përfundoi sulmuesi anësor.
Real Madridi i ka ofruar Viniciusit një kontratë, të cilën ai nuk e ka pranuar pasi thuhet se dëshiron më shumë para.
Vinicius është lidhur gjithashtu me një largim si lojtar i lirë, ku ofertat për të nuk mungojnë nga klubet e mëdha evropiane, por edhe ato nga Arabia Saudite. /Telegrafi/