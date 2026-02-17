Vini Jr vendimtar me një gol, Reali fiton në Lisbonë përballë Benficas
Stadiumi Estadio da Luz në Lisbonë ishte skena e një ndeshjeje të zjarrtë në play-off-in e Ligës së Kampionëve, ku Real Madrid arriti një fitore 1-0 ndaj Benfica.
Pas humbjes 4-2 tre javë më parë, Reali tregoi një presing të lartë që nga minuta e parë dhe krijoi raste të shumta, duke e mposhtur rivalin në pjesën e parë.
Rastet kryesore në pjesën e parë përfshinë përpjekjet e Kylian Mbappe, të cilat u pritën nga portieri Andriy Trubin, ndërsa goditja me kokë e Araujos nga Benfica u neutralizua nga Thibaut Courtois.
E njëjta gjë ndodhi edhe me përpjekjet e Vinicius dhe Guler në pjesën e dytë të pjesës së parë, duke mbajtur rezultatin 0-0 në pushim.
Në pjesën e dytë, Real Madrid shënoi golin vendimtar në minutën e 50-të përmes Vinícius Junior, i cili realizoi një gol fenomenal dhe festoi, duke u përballur më pas me fyerje raciste nga ana e kundërshtarit. Megjithatë, loja vazhdoi pas disa minutash ndërprerje.
Benfica tentoi të rrezikonte portën e Realit, por pa sukses, ndërsa Reali krijoi disa raste të tjera përmes Mbappe dhe Vinicius. Në fund, rezultati mbeti 1-0, duke dhënë avantazh Realit për ndeshjen e kthimit në Santiago Bernabéu Stadium të mërkurën e ardhshme.
Një lajm i rëndësishëm për Benfikën është mungesa e trajnerit Jose Mourinho, i cili mori kartonin e dytë të verdhë në fund të ndeshjes.
Kjo fitore siguron për Real Madrid një avantazh të konsiderueshëm para ndeshjes së kthimit ndaj Benfikës. /Telegrafi/