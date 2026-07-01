eksperti ad

Ylli francez, Michael Olise, është vetëm pas legjendarit Pele për numrin më të madh të asistimeve të regjistruara në një turne të vetëm të Kupës së Botës.

Anësori 24-vjeçar aktualisht kryeson listën e asistuesve të Kupës së Botës 2026, duke grumbulluar 5 asistime në vetëm katër ndeshje.

Gjatë fitores 3-0 të Francës ndaj Suedisë në fazën e 1/16-ave, Olise asistoi dy gola, duke dhënë asistime të sakta për Bradley Barcola dhe Kylian Mbappe.

Kështu, francezi la pas vetes emra si Bruno Guimaraes me katër asistime dhe Roberto Alvarado, Martin Odegaard dhe Florian Wirtz me nga tri asistime.

Megjithatë, synimi i Olise është rekordi botëror për më shumë asistime brenda një kampanje të Kupës së Botës.

Që kur filloi mbledhja e detajuar e të dhënave në vitin 1966, vetëm Pele (6 asistime në Kupën e Botës 1970) ka regjistruar një numër më të lartë asistesh në një edicion të vetëm të turneut. /Telegrafi/

PërfaqësuesetFutbollNdërkombëtareSportKombëtarja e Francës
telegrafi sport app