Vdes një grua në Banjë të Kllokotit
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një grua është ka ndërruar jetë në Banjë të Klloktit.
Rasti ka ndodhur të premten, në ora 16:00.
“Banja Nëna Naile, Kllokot. Një mashkull kosovar–doktor, ka raportuar se në dhomën e spitalit, pacienti-viktima femër kosovare ka ndërruar jetë”, thuhet në raport.
Njësitet relevante policore kanë dalë në vendin e ngjarjes.
Me urdhër të prokurorit trupi i pajetë i është liruar familjarëve për ceremoni mortore. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate