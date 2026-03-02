Vdes ish-kryeprokurori i Shtetit, Hilmi Zhitia
Ka ndërruar jetë ish-Kryeprokurori i Shtetit të Kosovës, Hilmi Zhitia.
Lajmin për media e ka bërë të ditur familja përmes një njoftimi publik.
Sipas familjarëve, ceremonia e varrimit do të mbahet të martën më 3 mars 2026, në ora 12:00, në varrezat e fshatit Shakovicë, Komuna e Podujevës.
Familjarë, miq dhe bashkëpunëtorë do t’i japin lamtumirën e fundit të ndjerit.
Pamja për qytetarët do të mbahet në Hotel Grand më 4 dhe 5 mars, nga ora 09:00 deri në 16:00, ku të gjithë ata që dëshirojnë mund të shprehin ngushëllimet për familjen Zhitia.
Hilmi Zhitia njihej si një figurë e respektuar në sistemin e drejtësisë në Kosovë, duke ushtruar funksione të rëndësishme në institucionet prokuroriale dhe duke dhënë kontribut të konsiderueshëm në zhvillimin e sistemit të drejtësisë në vend.
“Me respekt dhe dashuri, familja dhe miqtë e Hilmi Zhitia”, thuhet në njoftimin mortor.