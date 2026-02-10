Vdekjet misterioze në malet bullgare perëndimore ngatërrojnë policinë
Gjashtë persona u gjetën të vdekur në malet e Bullgarisë perëndimore gjatë javës së kaluar, në një rast të shënuar nga rrëfime kontradiktore dhe rrethana të çuditshme që e shtynë një prokuror t'i krahasonte dy vdekjet e trefishta me serialin misterioz të viteve 90-ta "Twin Peaks".
"Ky është një rast pa krahasim në vendin tonë", tha Zahari Vaskov, drejtori i drejtorisë së përgjithshme të policisë kombëtare, në një konferencë për shtyp të hënën.
Prokurorët dyshojnë se vdekjet mund të kenë qenë vrasje-vetëvrasje ose vetëvrasje, një mungesë qartësie që ka nxitur spekulime dhe teori konspiracioni midis bullgarëve, transmeton Telegrafi.
Të dielën, policia zbuloi trupat e tre personave, përfshirë një djalë 15-vjeçar, në një furgon kampingu në zonën e Okolchitsa Peak.
Hetuesit besojnë se ata ishin të lidhur me një vrasje të trefishtë që ndodhi një javë më parë nga një kasolle malore pranë Petrohan, e cila më vonë u dogj.
Kasollja përdorej si bazë e një organizate joqeveritare të përkushtuar ndaj mbrojtjes së natyrës, megjithëse disa burime i kanë përshkruar anëtarët e saj edhe si "roje pylli" të cilët për vite me radhë patrulluan zonën pranë kufirit serb dhe ndihmuan policinë kufitare.
Pesë nga të vdekurit ishin anëtarë të OJQ-së së Agjencisë Kombëtare për Kontrollin e Zonave të Mbrojtura dhe kishin jetuar në kasolle, tha policia. Djali ishte djali i një miku.
Policia publikoi pamje nga kamerat e sigurisë nga jashtë kasolles të regjistruara më 1 shkurt, ditën e vrasjeve, ku shihen të gjashtë të ndjerit duke i dhënë lamtumirën njëri-tjetrit. Të tre që mbetën në kasolle u filmuan më vonë duke i vënë flakën.
Policia tha se anëtarët e OJQ-së ishin të përfshirë në budizmin tibetian, duke shtuar se libra dhe banderola budiste u gjetën brenda kasolles.
Policia përmendi gjithashtu një të afërm të njërit prej anëtarëve i cili foli për "paqëndrueshmëri të jashtëzakonshme psikologjike" brenda grupit.
Katër gëzhoja, dy pistoleta dhe një pushkë u gjetën pranë trupave, tha policia, dhe ekspertët mjeko-ligjorë përcaktuan se të shtënat u qëlluan nga një distancë e afërt.
Policia më vonë i gjurmoi treshet e tjera, vetëm për t'i gjetur të vdekur në furgonin e kampingut. Dy nga të vdekurit kishin lëndime në kokë, ndërsa autopsia e të tretit ishte ende duke vazhduar.
"Mund të konkludojmë, për të dyja hetimet, se një nga versionet kryesore mbi të cilat po punojmë është vrasje-vetëvrasje dhe vetëvrasje", tha Natalia Nikolova, zëvendësprokurore në Zyrën e Prokurorit të Apelit në kryeqytetin Sofje. /Telegrafi/
