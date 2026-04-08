Vala e fundit e sulmeve izraelite shkakton 89 viktima dhe 700 të plagosur në Liban
Ministria libaneze e Shëndetësisë njofton se 89 persona janë vrarë nga sulmet izraelite.
Të paktën 89 persona kanë humbur jetën në valën e fundit të sulmeve izraelite ndaj Libanit, njoftoi ministria libaneze e Shëndetësisë për Reuters gjersa shtoi se 700 persona janë plagosur.
Mes të vdekurve në jug të Libanit ishin edhe dymbëdhjetë mjekë, sipas ministrisë, shkruan skynews.
Forcat izraelite thanë se sot kanë kryer sulmin më të madh të koordinuar ndaj Libanit në kuadër të luftës së rifilluar me Hezbollahun, e mbështetur nga Irani, duke shtuar se armëpushimi dy-javor nuk zbatohej atje.
Më shumë se 100 objektiva u goditën brenda 10 minutave në kryeqytetin Bejrut, në jug të Libanit dhe në luginën lindore të Bekaa, njoftoi ushtria.
Banorët thanë se disa sulme ndodhën pa paralajmërimet e zakonshme.