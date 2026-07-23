Vajza e Adam Sandler mori një rol në filmin e ri të Netflix, ajo është në gjendje të sjellë çdo emocion
Vajza e Adam Sandler, Sunny Sandler, ka siguruar një rol në filmin e ri emocional "Don't Say Good Luck".
Sandler luan rolin e Sophie Birenbaum, jeta e së cilës ndryshon plotësisht nga ky rol. Filmi u prodhua nga Adam dhe gruaja e tij Jackie Sandler.
Traileri e tregon Sophien pak para një audicioni të madh për shfaqjen shkollore, për të cilën ajo është stërvitur me zell.
Pak çaste para audicionit, Sofi merr një telefonatë nga i ati, i cili e njofton se kanceri i nënës së saj është rikthyer. Më pas ajo mban lotët në skenë. Momenti bëhet edhe më i ndërlikuar kur Sofi merr rolin kryesor në shfaqje, përkrah djalit me të cilin është e dashuruar.
- YouTube youtu.be
Regjisorja Julia Hart tha se Sunny është jashtëzakonisht e aftë ta portretizojë rolin me një gamë të gjerë emocionesh.
"Sunny është në gjendje të sjellë çdo emocion në çdo kohë. Aftësia e saj për të treguar histori të ndryshme në të njëjtën skenë është vërtet e mahnitshme", tha ajo.
Në "Don't Say Good Luck" luajnë gjithashtu Jack Champion, Stephanie Beatriz, Scarlett Estevez, Emma McNulty, Elyse Bell, Bebe Neuwirth, Steve Buscemi dhe John Lovitz. "Don't Say Good Luck" do të shfaqet premierë në Netflix më 14 gusht. /Telegrafi/