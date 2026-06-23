Ukrainasit shkatërrojnë urën hekurudhore mbi Kanalin e Krimesë Veriore
Forcat e Operacioneve Speciale të Ukrainës publikuan pamje që tregojnë momentin e shkatërrimit të një ure hekurudhore mbi Kanalin e Krimesë Veriore, një infrastrukturë me rëndësi strategjike në rajonin e pushtuar të Krimesë.
Sipas njoftimit të autoriteteve ukrainase, operacioni kishte në shënjestër një nyje të rëndësishme logjistike që përdorej për transportin e pajisjeve dhe furnizimeve ushtarake ruse. Nuk është bërë e ditur menjëherë shkalla e dëmeve apo ndikimi i sulmit në qarkullimin hekurudhor.
Kanali i Krimesë Veriore është një rrugë ujore artificiale e ndërtuar gjatë periudhës sovjetike, e cila nis nga lumi Dnjepër në Ukrainën jugore dhe shtrihet drejt Gadishullit të Krimesë. Me një gjatësi prej rreth 400 kilometrash, kanali ka qenë burimi kryesor i ujit të ëmbël për Krimenë, duke furnizuar popullsinë, bujqësinë dhe industrinë e rajonit.
Pas aneksimit të Krimesë nga Rusia në vitin 2014, Ukraina bllokoi rrjedhën e ujit përmes kanalit, duke shkaktuar probleme serioze me furnizimin me ujë në gadishull. Situata ndryshoi në vitin 2022, kur forcat ruse morën kontrollin e zonave në jug të Ukrainës dhe rikthyen rrjedhën e ujit drejt Krimesë.
Përveç rëndësisë ekonomike dhe civile, zona përreth kanalit konsiderohet gjithashtu me vlerë strategjike ushtarake, pasi lidh disa korridore transporti dhe logjistike të përdorura nga forcat ruse në jug të Ukrainës.
Lufta mes Ukrainës dhe Rusisë ka sjellë sulme të shpeshta ndaj urave, hekurudhave dhe infrastrukturës së transportit, të cilat të dyja palët i konsiderojnë objektiva kyçe për dobësimin e aftësive logjistike të kundërshtarit. /Telegrafi/