Ukrainasit godasin rafinerinë më të madhe të naftës në Volgograd
Dronët ukrainas godasin rafinerinë më të madhe të naftës në rajonin e Volgogradit.
Natën e 11 shkurtit, dronët ukrainas kryen një sulm masiv ndaj infrastrukturës energjetike në rajonin e Volgogradit, siç raportoi kreu i rajonit, Andrei Bocharov.
Sipas videove dhe fotove lokale, u godit rafineria e naftës Lukoil-Volgogradneftepererabotka në distriktin Krasnoarmeysky.
Kjo është rafineria më e madhe në rajonin e Volgogradit, e cila përpunon mbi 15 milionë tonë naftë në vit, duke u specializuar në prodhimin e benzinës, naftës dizel, karburantit për aviacion, si dhe mazutit, bitumit dhe produkteve të tjera të naftës.
Uzina ka qenë disa herë objektiv i dronëve ukrainas, me sulmin e parë që ndodhi në shkurt 2024.
Goditja e fundit shënon të paktën sulmin e nëntë ndaj këtij objekti që nga ajo kohë.
Ndryshe, Rusia ka nisur pushtimin e shtetit ukrainas më 24 shkurt të vitit 2022 duke shkaktuar mijëra viktima dhe dëme të shumta materiale. /Telegrafi/