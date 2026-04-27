30 mijë vizitorë, interesim rekord dhe atmosferë spektakolare – Beauty Fair Kosova 2026 mbyll me sukses edicionin e parë
Ka përfunduar me sukses të jashtëzakonshëm edicioni i parë i Beauty Fair Kosova 2026, duke mbledhur rreth 30 mijë vizitorë gjatë tri ditëve dhe duke u shndërruar menjëherë në një nga ngjarjet më të mëdha dhe më të rëndësishme të industrisë së bukurisë në vend.
Për tri ditë me radhë, panairi u kthye në qendrën kryesore të takimit për profesionistët e estetikës, kompanitë e kozmetikës, klinikat estetike, sallonet e bukurisë, make-up artistët dhe mijëra vizitorë të apasionuar pas trendeve më të fundit të bukurisë dhe wellness-it.
Vizitorët patën mundësinë të njihen me produktet më të reja, ofertat ekskluzive, demonstrime live, këshilla profesionale, prezantime të brendeve dhe aktivitete të shumta promocionale. Po ashtu, gjatë panairit u prezantuan edhe pajisje moderne, shërbime profesionale dhe produkte ekskluzive, duke e bërë këtë event një vend të zhvillimeve më të reja në industrinë e bukurisë.
Vizitorë në panair erdhën edhe nga rajoni
Beauty Fair Kosova 2026 nuk tërhoqi vetëm vizitorë vendorë, por pati edhe mysafirë dhe profesionistë nga rajoni, përfshirë Bosnia and Herzegovina, North Macedonia dhe Albania, duke dëshmuar se eventi tashmë ka kaluar kufijtë e Kosovës dhe po shndërrohet në pikë të rëndësishme takimi për industrinë e bukurisë në Ballkan.
Vizita nga personalitete institucionale
Panairi u vizitua po ashtu edhe nga personalitete institucionale dhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme, të cilët me praninë e tyre i dhanë vlerë shtesë eventit dhe mbështetje zhvillimit të industrisë së bukurisë, sipërmarrjes dhe inovacionit në Kosovë.
Kongresi i Mjekësisë Estetike – risi e veçantë e panairit
Një nga pikat më të rëndësishme të këtij edicioni ishte organizimi i Kongresi i Mjekësisë Estetike, i cili u mbajt në kuadër të panairit dhe mblodhi në një vend ekspertët më të njohur vendorë të kirurgjisë plastike, estetikës dentare dhe trajtimeve moderne.
Ky kongres i dha panairit dimension profesional, edukativ dhe shkencor, duke e ngritur nivelin e eventit në standarde më të larta rajonale.
Kongresi u udhëhoq nga Krenar Dobroshi, President i Kongresit, i cili drejtoi sesionet profesionale dhe diskutimet shkencore.
Brendet pjesëmarrëse që i dhanë shkëlqim panairit
Në mesin e ekspozuesve të këtij edicioni ishin:
Ital Wax, Diola Dosti, Yves Rocher, Estetika, Mak Cosmetic, Rinesa Lashes, Aurona Cosmetic, Zana Kolshi, 99 Lule, BOBOR, ANNI Fit, Valis Skin Care, Prime Venus, Miki Make-up, Rosarita, EuroCosmetics, Tesero, Aesthetic House, Dete Studio, Onze, Ali Pharm, One Group (Biobalance), Afrodita, Prime Wax, Be Hair, Flutur Cosmetic, Pharmaceris, Universum College dhe Ajune Daci.
Dhuratë speciale në ceremoninë përmbyllëse
Në mbyllje të panairit, si dhuratë për të gjitha brendet pjesëmarrëse, u lansua edhe Beauty Magazine, e cila prezanton brendet e edicionit të parë dhe do të shërbejë si urëlidhëse komunikimi mes kompanive, profesionistëve dhe konsumatorëve të industrisë së bukurisë.
Po ashtu, organizatorët ofruan edhe 20% zbritje për të gjitha brendet që konfirmuan pjesëmarrjen për edicionin e ardhshëm, gjë që dëshmoi kënaqësinë e lartë të pjesëmarrësve dhe dëshirën e tyre për të qenë pjesë e vazhdimit të këtij eventi, ka deklaruar organizatorja e panairit, Sherife Kçiku Vishaj.
Atmosferë festive deri në momentin e fundit
Mbyllja e panairit u zhvillua në një ambient festiv, ku të gjitha brendet pjesëmarrëse morën pjesë në koktejin e organizuar enkas për përfundimin e suksesshëm të edicionit të parë.
Mbështetja mediale
Ngjarja u mbështet nga media të njohura si Telegrafi, Glam Radio dhe RTV Dukagjini, të cilat kontribuan në promovimin dhe jehonën e madhe të panairit.
Rikthim edhe më i madh në vitin e ardhshëm
Pas suksesit të këtij viti, organizatorët kanë paralajmëruar se Beauty Fair Kosova 2027 do të rikthehet edhe më i madh, me më shumë brende, më shumë aktivitete dhe surpriza të reja.
Edicioni i parë u organizua nga PR Solutions dhe MODUS në partneritet me Estethica dhe TENDA 3, duke sjellë një standard të ri të organizimit të eventeve profesionale në vend.
Beauty Fair Kosova erdhi fuqishëm në skenë – dhe ky ishte vetëm fillimi.