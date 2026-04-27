Kurti si përgjigjet pyetjes për Vjosa Osmanin për presidente
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, nuk është përgjigjur në pyetjen nëse do ta pranonte ish-presidenten Vjosa Osmani si kandidate për postin e presidentit të vendit.
Kurti, pas pyetjes së gazetarëve, nuk ka dhënë koment dhe ka vazhduar për në seancën e Kuvendit të Kosovës të mbajtur në nderim të akademikut Rexhep Qosja.
Ndërkohë, nesër përfundon afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit, duke e rritur presionin politik për arritjen e një marrëveshjeje mes partive.
Në anën tjetër, kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka deklaruar se partia e tij mund të propozojë edhe emra për president, përfshirë Vjosa Osmanin, por ka kërkuar qartësi për sigurimin e votave të nevojshme në Kuvend.
Procesi për zgjedhjen e presidentit mbetet ende i pasigurt në prag të afatit kushtetues. /Telegrafi/