Trump 'shkruan histori', do të ndjekë nga afër finalen e NBA-së
Presidenti amerikan, Donald Trump do të marrë pjesë në ndeshjen e tretë të finales së NBA-së midis Knicks dhe Spurs të hënën në mbrëmje në Madison Square Garden në New York, një ngjarje e parë për një president në detyrë të SHBA-së.
Kjo prani historike shkon përtej sferës së sportit.
“Më ftuan, unë do të shkoj”, konfirmoi Trump nga Zyra Ovale.
Raportohet se presidenti amerikan u ftua nga vetë pronari i Kicks, James Dolan, ndryshe mbështetësi i tij.
Trump do të bëhet presidenti i parë në detyrë që merr pjesë në një ndeshje të finales së NBA-së. /Telegrafi/