“Show propagandues”, Abdixhiku: S’marrim pjesë në seancën për president
Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku ka njoftuar se kjo parti nuk do të marrë pjesë në seancën e sotme për presidentin e cila nis në orën 17:00.
Sipas tij, kjo seancë është “show propagandues i LVV-së”.
“Nuk marrim pjesë në seancë”, ka thënë ai.
Ndryshe, bazuar në afatin e Gjykatës Kushtetuese, deputetët vetëm deri nesër kanë kohë të zgjedhin presidentin e ri, sepse në të kundërtën, vendi shkon në zgjedhje. /Telegrafi/
