Kuvendi mblidhet sot në 17:00 për zgjedhjen e presidentit
Kuvendi i Kosovës ka njoftuar mbajtjen e një seance të jashtëzakonshme plenare me një pikë të vetme të rendit të ditës, diskutimin lidhur me zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës.
Sipas njoftimit zyrtar, seanca do të mbahet sot në orën 17:00, në sallën e Kuvendit.
Ky zhvillim vjen në një moment vendimtar politik, teksa procesi për zgjedhjen e kreut të shtetit po hyn në fazën përfundimtare me afatin kushtetues që po afrohet.
Deputetët e legjislaturës së dhjetë kanë afat deri më 28 prill që të zgjedhin presidentin, në të kundërtën, sipas një vendimi të Gjykatës Kushtetuese, vendi shkon automatikisht në zgjedhje, të cilat duhet të mbahen brenda 45 ditësh.
Gjatë fundjavës, Lëvizja Vetëvendosje në pushtet, u kërkoi dy partive opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës që të paraqesin tre propozime për president, të cilët tha se duhet të jenë figura unifikuese dhe jopartiake.
PDK-ja e refuzoi ofertën, me kryetarin e saj, Bedri Hamza, që e cilësoi ofertën si “joserioze”.
Ndërkaq, LDK-ja tha se mund ta propozojë Osmanin, por me kushtin që LVV-ja e kryeministrit Albin Kurti, të japë 66 vota për të.
Presidenti i Kosovës zgjidhet me dy të tretat e votave në dy rundet e para të votimit, apo me 61 vota në rundin e tretë, por nevojiten 80 deputetë në sallë që seanca të mundë të mbahet. /Telegrafi/