Ushtarët ukrainas shpëtojnë me robot të moshuarën që mezi ecte në paterica derisa po ikte nga bombardimet ruse
Një pensioniste ukrainase është shpëtuar nga një robot pasi u pa duke ikur nga artileria ruse me patericat e saj të ecjes.
Pamjet e dronit treguan robotin, i cili i përkiste Brigadës së 60-të të Mekanizuar, duke mbajtur 77-vjeçaren, transmeton Telegrafi.
Ajo u pa duke u përpjekur të ecte në rrugën e rrëshqitshme pranë qytetit të Lyman në rajonin e Donetskut, ndërsa i shpëtonte bombardimeve nga forcat e Putinit.
Një luftëtar tha, ndërsa shikonin transmetimin e drejtpërdrejtë të gruas së moshuar që ecte ngadalë me asgjë tjetër përveç rrobave në shpinë dhe një palë paterica ecjeje: "Duket sikur po i vjen gulçim ose diçka e tillë".
Brigada më pas vendosi ta dërgonte robotin me një batanije dhe një shënim që shkruante: "Gjyshe, hip lart".
Ndërsa ajo hipi në robot, luftëtarët mund të dëgjoheshin duke thënë: "Hajde, hajde, kaq ishte".
Ajo hipi mbi robot për disa orë. Ndërsa u ndihmua të hipte në pjesën e pasme të një automjeti ushtarak, një ushtar u dëgjua duke marrë një psherëtimë lehtësimi: "Kaq ishte, më në fund të gjithë mund të marrim frymë... falë Zotit".
Ushtria ukrainase tha se gruaja e moshuar kishte jetuar në shtëpinë e saj tani të shkatërruar në një fshat pranë qytetit të Lyman.
Ushtria u bëri thirrje njerëzve të "evakuohen paraprakisht për të ruajtur atë që ka më shumë rëndësi - jetën".
Kjo vjen ndërsa një sulm me dron rus para agimit në qytetin jugor të Ukrainës, Odesa, plagosi 14 persona, përfshirë dy fëmijë, thanë autoritetet të hënën, në breshërinë e fundit të zonave civile që kanë qenë një shenjë dalluese e pushtimit në shkallë të plotë të Moskës. /Telegrafi/