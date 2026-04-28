Ukraina ukrainase thotë se rrëzoi 33,000 dronë rusë në mars, një rekord mujor
Ukraina përdori sisteme interceptuese për të rrëzuar më shumë se 33,000 dronë rusë të llojeve të ndryshme në mars, një shifër rekord mujore që kur Moska nisi pushtimin e saj të plotë më shumë se katër vjet më parë, pohoi ministri i mbrojtjes i Ukrainës.
Ndërkohë, dronët me rreze të gjatë veprimi të zhvilluar në Ukrainë goditën një rafineri nafte dhe terminal rus në Detin e Zi për herë të tretë në më pak se dy javë, duke shkaktuar evakuimin e banorëve si një masë paraprake.
Ukraina ka zhvilluar teknologji të përparuar dhe të testuar në betejë për dronë, e cila ka rezultuar thelbësore në frenimin e ushtrisë më të madhe të Rusisë dhe ka tërhequr interes ushtarak nga e gjithë bota, transmeton Telegrafi.
Dronët interceptues si pjesë e një sistemi gjithëpërfshirës të mbrojtjes ajrore tani po kërkohen nga vendet e Lindjes së Mesme dhe të Gjirit, mes luftës në Iran, sipas zyrtarëve ukrainas.
Ukraina po rrit furnizimet me dronë interceptues për të penguar sulmet ajrore ruse dhe ushtria e saj ka prezantuar një komandë të re brenda forcave ajrore për të rritur aftësitë e vendit, tha Ministri i Mbrojtjes, Mykhailo Fedorov në një postim në Telegram të hënën vonë.
Kapacitetet ofensive të Ukrainës janë përmirësuar gjithashtu, me Ministrinë e Mbrojtjes që tha të martën se forcat e vendit kanë më shumë se dyfishuar gamën e aftësive të tyre të goditjes së thellë që nga pushtimi i Rusisë në shkurt 2022.
Në atë kohë, forcat ukrainase ishin në gjendje të godisnin objektiva ushtarake rreth 630 kilometra larg, tha ajo. Tani ato po godasin objektiva deri në afërsisht 1,750 kilometra pas vijave të armikut, tha ministria në një deklaratë.
Ky përmirësim i ka lejuar Ukrainës të godasë instalimet ruse të naftës që sigurojnë të ardhura thelbësore për përpjekjet luftarake të Moskës. Ajo gjithashtu ka synuar fabrikat prodhuese që furnizojnë forcat e armatosura të Rusisë. /Telegrafi/